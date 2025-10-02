УКР
1 320 16

Більшість російських ударних БпЛА зараз знищується саме дронами-перехоплювачами, - Сирський

Індустрія дронів

дрони
Фото: Володимир Пащук, Фонд "Повернись живим"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БпЛА.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

​​У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед".

"Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози. Противник постійно змінює тактику застосування безпілотників. Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі", - зазначив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США обговорили угоду щодо закупівлі українських безпілотників, - Умєров

За його словами, ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування.

Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення", - заявив головком.

Читайте також: Кількість збиття "шахедів" над Покровськом зросла на 50%, – 7 корпус ДШВ

Також формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України.

Сирський зауважив, що у війську розвивають й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації.

"Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса

Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - додав він.

Сирський визначив необхідні завдання усім задіяним структурам – насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників та розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.

Автор: 

Топ коментарі
+3
показати весь коментар
02.10.2025 20:53 Відповісти
+3
хмммм....
і що цікаво!
дрони долітають до центра києва.
по дронам працють кулемети, зенітні установки. кожний киянин на слух визначає дальність дрона та особливість ппо.
чи, то так дрони перехоплювачі працюють? пропустивши кацапів на таку глибину?
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
до речі, тут стерненко обурюється, що сума донатів різко скоротилася. вимагає слати більше, і саме на ці дрони перехоплювачі.
совпадєніє....
показати весь коментар
02.10.2025 20:59 Відповісти
+3
В Чернігівський області - прохідний, точніше "пролітний двір"... Вже багато хто пише, каже про це, але вищому керівництву пофіг на це. Хоча, зараз і над Києвом вже вільно літають.
показати весь коментар
02.10.2025 21:05 Відповісти
Майже всі від 0 буде 0
показати весь коментар
02.10.2025 20:52 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 20:53 Відповісти
Цього літа ракетами було серйозно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Згідно з публічними повідомленнями місцевих чиновників, це включало удар 28 серпня по об'єкту, що виробляє турецькі дрони Bayraktar.

Питань багато - а як справи з ждунами та з корегувальниками ударів по наших заводах з виробництва дронів у Києві та околицях ?
Як працює ця система ?
Все йде за планом ?
Лозунг Даеш новий завод за ніч ?
не гріє.....

https://news.online.ua/ru/rossiia-modernizirovala-rakety-iskander-i-kinzal-dlia-atak-po-ukraine-897547/
показати весь коментар
02.10.2025 21:51 Відповісти
хмммм....
і що цікаво!
дрони долітають до центра києва.
по дронам працють кулемети, зенітні установки. кожний киянин на слух визначає дальність дрона та особливість ппо.
чи, то так дрони перехоплювачі працюють? пропустивши кацапів на таку глибину?
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
до речі, тут стерненко обурюється, що сума донатів різко скоротилася. вимагає слати більше, і саме на ці дрони перехоплювачі.
совпадєніє....
показати весь коментар
02.10.2025 20:59 Відповісти
ти паскуда невдячна, до Києва долітають одиниці - сотні збивають на підльоті, в ноги кланяйся і дякуй тим хто їх збиває, а не смерди тут
показати весь коментар
02.10.2025 21:07 Відповісти
а, ти тут до чого? чесний відкритий пахнучий патріот?
показати весь коментар
02.10.2025 21:11 Відповісти
до того що зтули писка і не смерди без приводу
показати весь коментар
02.10.2025 21:16 Відповісти
нє бєйте мєня дядєнька! я больше нє буду!
показати весь коментар
02.10.2025 21:17 Відповісти
В Чернігівський області - прохідний, точніше "пролітний двір"... Вже багато хто пише, каже про це, але вищому керівництву пофіг на це. Хоча, зараз і над Києвом вже вільно літають.
показати весь коментар
02.10.2025 21:05 Відповісти
а давайте згадаємо вчорашній ранок в Києві.
три дрона півтори години кружляли над водосховищем. замість того щоб їх погасити прям там. - дали їм впасти в Ірпені.
де перехоплювачі? де зенітки?

це не претензія до ППО, хлопці працюють на межі і за межами можливостей.
але хоч би оці керівники не тринділи
показати весь коментар
02.10.2025 21:07 Відповісти
Для кого ця доповідь?
показати весь коментар
02.10.2025 21:08 Відповісти
в виробництві дронів-перехоплювачів, головне для оп-и та їх поплічників, -повністю перехопити фінансування, виділене на їх виробництво. посередники-перехоплювачі без сну та відпочинку, день і ніч працюють над цим завданням!
показати весь коментар
02.10.2025 21:11 Відповісти
1. Ударні БПЛА повинні збиватись артилерійсько-ракетними зенітними комплексами. Критичну інфраструктуру треба прикривати стаціонарними комплексами, які можуть працювати в автоматичному режими.
2. Дрони-перехоплювачі повинні застосуваватись там, де не має можливості використати п.1
показати весь коментар
02.10.2025 21:15 Відповісти
Крємльовський курсант Сирок ******** владі і пудре мізкі лохам., тобто бреше, як дихає.
показати весь коментар
02.10.2025 21:56 Відповісти
Завтра на дрони поставлять реактивний двигун... а нікуя... це вже сьогодні... питання ціна і масштабування комплектуючих. І армія дронів перехоплювачів в ср... тобто по заду. Отже нема вундерваффе на виклик, а є системна робота по захисту країни...Дрони/пзрк/ ппо/про/мобільні групи/ авіація реактивна і гвинтоаа/ рер/реб.. Шануймося і тримаймося
показати весь коментар
02.10.2025 22:57 Відповісти
Як і бвльшість всіх українських крил, а саме цікаве і тих що дає ЄС, яка взагалі не розуміє що робити і що актуальне, бо вони дніще , як поляки танки зкуповують, як згорять всі в випадку війни за місяць якщо не раніш)))
показати весь коментар
02.10.2025 23:08 Відповісти
 
 