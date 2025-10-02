Більшість російських ударних БпЛА зараз знищується саме дронами-перехоплювачами, - Сирський
Індустрія дронів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БпЛА.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед".
"Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози. Противник постійно змінює тактику застосування безпілотників. Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі", - зазначив Сирський.
За його словами, ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів.
"Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування.
Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення", - заявив головком.
Також формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України.
Сирський зауважив, що у війську розвивають й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації.
"Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань.
Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - додав він.
Сирський визначив необхідні завдання усім задіяним структурам – насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників та розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.
Питань багато - а як справи з ждунами та з корегувальниками ударів по наших заводах з виробництва дронів у Києві та околицях ?
Як працює ця система ?
Все йде за планом ?
Лозунг Даеш новий завод за ніч ?
не гріє.....
https://news.online.ua/ru/rossiia-modernizirovala-rakety-iskander-i-kinzal-dlia-atak-po-ukraine-897547/
і що цікаво!
дрони долітають до центра києва.
по дронам працють кулемети, зенітні установки. кожний киянин на слух визначає дальність дрона та особливість ппо.
чи, то так дрони перехоплювачі працюють? пропустивши кацапів на таку глибину?
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
до речі, тут стерненко обурюється, що сума донатів різко скоротилася. вимагає слати більше, і саме на ці дрони перехоплювачі.
совпадєніє....
три дрона півтори години кружляли над водосховищем. замість того щоб їх погасити прям там. - дали їм впасти в Ірпені.
де перехоплювачі? де зенітки?
це не претензія до ППО, хлопці працюють на межі і за межами можливостей.
але хоч би оці керівники не тринділи
2. Дрони-перехоплювачі повинні застосуваватись там, де не має можливості використати п.1