Україна та США обговорили угоду щодо закупівлі українських безпілотників, - Умєров

Делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США для переговорів щодо реалізації президентської ініціативи "Drone Deal".

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами Умєрова, головна мета візиту - підготовка до підписання угоди про купівлю українських дронів, що передбачає також створення спільних українсько-американських виробництв.

Українська делегація провела зустрічі з представниками Пентагону, Конгресу та військовими США. Обговорювали поглиблення стратегічного співробітництва, використання надлишкової спроможності українських виробників дронів, продаж частини виробів та спільну модернізацію й розробку нових платформ.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має унікальний практичний досвід у застосуванні безпілотних систем - повітряних, морських і наземних роботизованих комплексів, що викликає високий інтерес серед союзників.

Окремо сторони розглянули механізм PURL, який дозволяє фінансувати закупівлі американського озброєння коштом європейських країн. Переговори охопили плани постачання на 2026 рік і можливості збільшення обсягів.

