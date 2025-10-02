УКР
Україна та США обговорили угоду щодо закупівлі українських безпілотників, - Умєров

Індустрія дронів

Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком Що відомо

Делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США для переговорів щодо реалізації президентської ініціативи "Drone Deal".

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, головна мета візиту - підготовка до підписання угоди про купівлю українських дронів, що передбачає також створення спільних українсько-американських виробництв.

Українська делегація провела зустрічі з представниками Пентагону, Конгресу та військовими США. Обговорювали поглиблення стратегічного співробітництва, використання надлишкової спроможності українських виробників дронів, продаж частини виробів та спільну модернізацію й розробку нових платформ.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має унікальний практичний досвід у застосуванні безпілотних систем - повітряних, морських і наземних роботизованих комплексів, що викликає високий інтерес серед союзників.

Окремо сторони розглянули механізм PURL, який дозволяє фінансувати закупівлі американського озброєння коштом європейських країн. Переговори охопили плани постачання на 2026 рік і можливості збільшення обсягів.

використання надлишкової спроможності

Я так розумію надлишкова спроможність забезпечується добовими поставками людського ресурсу співробітниками ТЧК?
показати весь коментар
02.10.2025 10:53 Відповісти
У мужика закінчилися гроші у відпустці на курорті. Він дає телеграму дружині: "Висилай мені 10 000 гривень на пиво, цигарки, та все інше тчк". Відповідь дружини: "Васю зпт висилаю 2000 гривень на пиво та цигарки зпт все інше отримаєш дома безкоштовно"
показати весь коментар
02.10.2025 11:05 Відповісти
4 тис зєла освітянам, мільярд дерев, тисячу шкіл, фламінго/трембіта/паляниця, а ! Ще! Гарантії безпеки від 30/500 країн!... Це чергова перемога!
показати весь коментар
02.10.2025 10:57 Відповісти
Відкат для умєрова ЯКИЙ ?!!
показати весь коментар
02.10.2025 11:07 Відповісти
Тільки обмін на Томагавки, і то -- один на один, ніяких продажів.
показати весь коментар
02.10.2025 11:09 Відповісти
 
 