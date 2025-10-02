РУС
Украина и США обсудили соглашение о закупке украинских беспилотников, - Умеров

Индустрия дронов

Зеленский провел совещание с Умеровым и Ермаком

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США для переговоров по реализации президентской инициативы "Drone Deal".

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, главная цель визита - подготовка к подписанию соглашения о покупке украинских дронов, что предусматривает также создание совместных украинско-американских производств.

Украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военными США. Обсуждали углубление стратегического сотрудничества, использование избыточной способности украинских производителей дронов, продажу части изделий и совместную модернизацию и разработку новых платформ.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина имеет уникальный практический опыт в применении беспилотных систем - воздушных, морских и наземных роботизированных комплексов, что вызывает высокий интерес среди союзников.

Отдельно стороны рассмотрели механизм PURL, который позволяет финансировать закупки американского вооружения за счет европейских стран. Переговоры охватили планы поставок на 2026 год и возможности увеличения объемов.

беспилотник (4348) США (28002) Умеров Рустем (649)
Топ комментарии
+4
На передку волають про нестачу безпілотників усіх видів. Навіть Офісно прикормлений Стерненко спромігся сказати, що 50% дронів, які поставляє МО не кондиційні. Інфа від самих Зельоних, що вони забезпечують до 60% дронів. А у воюючої країни раптом сенсація - виявили надлишки дронів, які потираючи руки можна розпродавати. Завтра кінець війні, проста пєрєстать стрєлять, і дрони нє нужни.
02.10.2025 11:23
02.10.2025 11:23 Ответить
+3
просто ниці зельоні мразоти
02.10.2025 11:12
02.10.2025 11:12 Ответить
+2
використання надлишкової спроможності

Я так розумію надлишкова спроможність забезпечується добовими поставками людського ресурсу співробітниками ТЧК?
02.10.2025 10:53
02.10.2025 10:53 Ответить
використання надлишкової спроможності

Я так розумію надлишкова спроможність забезпечується добовими поставками людського ресурсу співробітниками ТЧК?
02.10.2025 10:53
02.10.2025 10:53 Ответить
У мужика закінчилися гроші у відпустці на курорті. Він дає телеграму дружині: "Висилай мені 10 000 гривень на пиво, цигарки, та все інше тчк". Відповідь дружини: "Васю зпт висилаю 2000 гривень на пиво та цигарки зпт все інше отримаєш дома безкоштовно"
02.10.2025 11:05
02.10.2025 11:05 Ответить
4 тис зєла освітянам, мільярд дерев, тисячу шкіл, фламінго/трембіта/паляниця, а ! Ще! Гарантії безпеки від 30/500 країн!... Це чергова перемога!
02.10.2025 10:57
02.10.2025 10:57 Ответить
Звичайно перемога. у підсумку Родина Умєрових користується вісьмома елітними об'єктами нерухомості у Сполучених Штатах. https://tsn.ua/svit/elitna-nerukhomist-rodyny-umyerova-v-ssha-foto-rozkishnykh-vill-vrazaiut-rozsliduvannia-tspk-2915768.html
02.10.2025 11:32
02.10.2025 11:32 Ответить
Відкат для умєрова ЯКИЙ ?!!
02.10.2025 11:07
02.10.2025 11:07 Ответить
Тільки обмін на Томагавки, і то -- один на один, ніяких продажів.
02.10.2025 11:09
02.10.2025 11:09 Ответить
просто ниці зельоні мразоти
02.10.2025 11:12
02.10.2025 11:12 Ответить
А я обговорил с Максом мой льготный полет на Марс.
02.10.2025 11:15
02.10.2025 11:15 Ответить
А на якій відстані була камера, що це рило зуміли втиснути в кадр?
02.10.2025 11:19
02.10.2025 11:19 Ответить
На передку волають про нестачу безпілотників усіх видів. Навіть Офісно прикормлений Стерненко спромігся сказати, що 50% дронів, які поставляє МО не кондиційні. Інфа від самих Зельоних, що вони забезпечують до 60% дронів. А у воюючої країни раптом сенсація - виявили надлишки дронів, які потираючи руки можна розпродавати. Завтра кінець війні, проста пєрєстать стрєлять, і дрони нє нужни.
02.10.2025 11:23
02.10.2025 11:23 Ответить
Тоб то, в ущерб обороноздатності країни та СОУ Zелена падла буде набивати власні кишені бабло яки полито кровю українців. ******** це вже торгівля на крові чи ще ні?
Zе та Слуги Zе працюють на перемогу. На перемогу *****.
02.10.2025 11:24
02.10.2025 11:24 Ответить
міндіч наполягає на міжнародній торгівлі зброєю!
народжений повзати, менеджер умеров не може порушити наказ начальника.
02.10.2025 11:37
02.10.2025 11:37 Ответить
Це той, що киздів про два мільйони дронів ?
02.10.2025 11:42
02.10.2025 11:42 Ответить
 
 