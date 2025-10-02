Украина и США обсудили соглашение о закупке украинских беспилотников, - Умеров

Индустрия дронов

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США для переговоров по реализации президентской инициативы "Drone Deal".

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, главная цель визита - подготовка к подписанию соглашения о покупке украинских дронов, что предусматривает также создание совместных украинско-американских производств.

Украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военными США. Обсуждали углубление стратегического сотрудничества, использование избыточной способности украинских производителей дронов, продажу части изделий и совместную модернизацию и разработку новых платформ.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина имеет уникальный практический опыт в применении беспилотных систем - воздушных, морских и наземных роботизированных комплексов, что вызывает высокий интерес среди союзников.

Отдельно стороны рассмотрели механизм PURL, который позволяет финансировать закупки американского вооружения за счет европейских стран. Переговоры охватили планы поставок на 2026 год и возможности увеличения объемов.

