Около 2000 беспилотников в месяц: Украина и Великобритания будут совместно производить дроны-перехватчики, - британский министр Поллард

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с дронами типа "Шахед". Этот проект может быть реализован в ближайшие месяцы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом рассказал государственный министр Великобритании по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.

Так, по словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", - сказал Поллард в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Он отметил, что производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано довольно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

"Великобритания является лидером в области исследований и разработок и передового производства, поэтому мы можем добавить то, чего наши украинские друзья не имеют в этом плане", - добавил британский министр.

По словам Полларда, Великобритания планирует и другие проекты с Украиной, в частности производство планирующих бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам. Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - сказал он.