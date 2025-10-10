Близько 2000 безпілотників на місяць: Україна та Велика Британія спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, - британський міністр Поллард

Індустрія дронів

Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з дронами типу "Шахед". Цей проєкт може бути реалізований найближчими місяцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це розповів державний міністр Великої Британії з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

Так, за словами Полларда, проєкт під назвою Octopus наразі перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований найближчими місяцями.

"Дуже скоро ми вироблятимемо близько 2000 дронів на місяць і спеціально відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", – сказав Поллард в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

Також читайте: "Київ виділив 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів", - Кличко на Раді оборони закликатиме посилити ППО

Він зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Великій Британії і організоване доволі гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.

"Велика Британія є лідером у галузі досліджень і розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого наші українські друзі не мають у цьому плані", – додав британський міністр.

За словами Полларда, Велика Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин. Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", – сказав він.