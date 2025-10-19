Дешеві українські дрони-перехоплювачі змінюють правила війни в повітрі, - Business Insider

Індустрія дронів

Створені в Україні дешеві дрони-перехоплювачі змінюють уявлення про повітряну війну і стають ключовим елементом оборони. Вони вже збивають сотні російських "Шахедів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Business Insider.

Так, приблизно через рік після початку повномасштабної війни з Росією український інструктор з безпілотників представив ідею, яку військові спершу вважали нереальною - використання квадрокоптерів для перехоплення розвідувальних дронів противника. Тоді були сумніви у можливості маневрувати невеликим дроном, щоб влучити у швидку ціль. Однак задум став реальністю: те, що колись здавалося фантастикою, тепер є важливим елементом української оборони.

Перехоплювачі в дії

Видання зауважує, що Україна дедалі активніше використовує дешеві безпілотники-перехоплювачі для знищення російських ударних дронів. Під час одного з нещодавніх масованих обстрілів вони збили понад 150 безпілотників.

Наразі Україна прагне налагодити виробництво до 1000 таких перехоплювачів щодня.

Зауважується, що ця технологія має значення не лише для України - вона демонструє, як у майбутньому можна ефективно протидіяти масованим атакам дронів за допомогою недорогих рішень.

НАТО цікавиться розробками України

У НАТО звертають увагу на українські розробки. За словами адмірала П’єра Вандьє, Верховного головнокомандувача об’єднаних сил Альянсу з питань трансформації, безпілотники-перехоплювачі типу "удар на знищення" є одним із найперспективніших засобів захисту від російських атак.

Журналісти видання поспілкувалися з українськими інженерами, пілотами та виробниками, які розповіли, як технологія, що починалася як експеримент, перетворилася на головний оборонний пріоритет.

"Зі зростанням кількості загроз з боку безпілотників зростав і тиск на захисників з обох сторін, щоб вони використовували відносно дешеві та прості засоби протидії", - пояснив Сем Бендетт, радник програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу США.

Він додав, що нині як Україна, так і Росія активно використовують різні типи безпілотників-перехоплювачів.

Раніше президент Володимир Зеленськи заявив, що наразі показник ефективності знищення ворожих безпілотників українськими дронами-перехоплювачами сягає 68%.

Відомо, що Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з дронами типу "Шахед". Цей проєкт може бути реалізований найближчими місяцями.