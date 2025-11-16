Наша оборона разваливается. Не будет изменений - танки РФ в Запорожье или Днепре станут вопросом времени, - Стерненко

Ситуация на фронте близка к катастрофе. Это может привести к потере государственности.

Катастрофа стратегического масштаба

"Мы движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности.

И это еще очень дипломатичная оценка. Не замечать этого - преступление. Молчать - преступление", - утверждает Стерненко.

Оборона разваливается

По словам волонтера, оборона на фронте "разваливается".

"При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений не только на уровне военного управления, но и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки въедут в условное Запорожье или Днепр, является лишь вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под оглушительную тишину об этом", - добавил он.

