Наша оборона разваливается. Не будет изменений - танки РФ в Запорожье или Днепре станут вопросом времени, - Стерненко
Ситуация на фронте близка к катастрофе. Это может привести к потере государственности.
Об этом в телеграм-канале пишет блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
Катастрофа стратегического масштаба
"Мы движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности.
И это еще очень дипломатичная оценка. Не замечать этого - преступление. Молчать - преступление", - утверждает Стерненко.
Оборона разваливается
По словам волонтера, оборона на фронте "разваливается".
"При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений не только на уровне военного управления, но и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки въедут в условное Запорожье или Днепр, является лишь вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под оглушительную тишину об этом", - добавил он.
А то, що пан Зеленьський просто скинув свої обов'язки на безправних у питанні мобілізації військових, це не проблеми Сирьськго, чи Мирського. З військових питають за війну.
Ну то якого біса ти не пишеш про необхідність термінового створення ядерної та хімічної зброї? Інші засоби не здатні стримувати русню.
Стерненко не в інженерних війсках, щоб почати розбудова оборони.
а каже що є проблема яку влада повинна вирішити негайно
До 24.02 Залужний не міг мінувати мости чи висувати бригади за межі ППД.
Послухай інтерв'ю Наєва і подякуй Залужному за те що хитрістю відстояв хоча б Харків.
Коли виконує завдання з ОП, так: Кличко, Труханов, і т.д.
А як про роками невирішені питання організації, забезпечення, кадрової політики, фортифікацій так одразу "військово-політичне керівництво"
Навіть, коли на другий день Міндічгейта набрався сміливості хоч щось сказати - жодної згадки про зелену гниду.
Уточнення
...
ISW закликали Україну посилити традиційну оборону проти нової тактики рф
Сам Стерненко вимагав кордонів 91-го, тримаючись за свої фейкові окуляри.
Ще роки 2 назад кожного, хто б казав що кондомів-91 не буде, як мінімум називали б зрадойобом, а може взагалі у тюрячку. Вибачення будуть від тих, хто зараз зраду розганяє?
Влучно ви
А чья ето работа???
Чому Микола-комбайнер і Василь-слюсап мають воювати а це чмо очкасте звітувати з Ренджровера про чужих гроші на русоріз?
А гроші - дають добровільно самі люди.
Якщо не даватимуть очкастому заброньованому крадію - даватимуть справжнім волонтерам і військовим в яких донати просіли через таких збирунів на рейджровер в тому числі.
щоб цей сценарій унеможливити, треба негайно створити ядерну та хімічну зброю (VX)
Де оборона є - там кацапи по нашому тилу вільно не їздять . .
Результат на мапі.
бо, сам стерненко каже, що донати вже не можуть сплачувати оренду пентхауса, броньованого ренжа та охорону від малюка.
терміново шліть донати стерненку!!!
бо, про танки стерненко знає все....
...