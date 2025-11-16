РУС
Новости Боевые действия на востоке
8 241 99

Наша оборона разваливается. Не будет изменений - танки РФ в Запорожье или Днепре станут вопросом времени, - Стерненко

Обстановка на фронте

Ситуация на фронте близка к катастрофе. Это может привести к потере государственности.

Об этом в телеграм-канале пишет блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Катастрофа стратегического масштаба

"Мы движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности.
И это еще очень дипломатичная оценка. Не замечать этого - преступление. Молчать - преступление", - утверждает Стерненко.

Читайте также: Стерненко заявил о запрете использования дронов-перехватчиков в Воздушных силах: ПК "Юг" опровергло

Оборона разваливается

По словам волонтера, оборона на фронте "разваливается".

"При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений не только на уровне военного управления, но и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки въедут в условное Запорожье или Днепр, является лишь вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под оглушительную тишину об этом", - добавил он.

Стерненко скрин

Читайте также: Дроны-перехватчики, поставляемые ВСУ, уже сбили 444 российских "шахида" и "гербер", - Стерненко

Автор: 

боевые действия (5143) Стерненко Сергей (414) война в Украине (6862)
+28
16.11.2025 10:43 Ответить
+27
Сірожа вже тиждень як про зраду говорить. Про не вирішенні питання нагадує. Але жодного разу не назвав прізвище першопричини.
16.11.2025 10:37 Ответить
+22
Це все наслідки подальшого перебування давно простроченого ішака при владі. Це обкурене чмо і тільки воно несе персональну відповідальність за те, що діється на фронті і в тилу. Ішак - зрадник, мародер. То ж чого ще можна чекати від внутрішнього ворога!?
16.11.2025 10:43 Ответить
О, пішли лякливі спітчі , спитай потужнього чи сирка чого мобілізація провалена, але вони кажуть все стабільно.
16.11.2025 10:34 Ответить
Не бреши. Яке відеошення військові мають до мобілізації? Військові не займаються воробленням озброєнь. І не мають ніяких прав, щодо мобілізації. Скільки влада України у особі верхоголовкома людей надасть, стільки і буде мобілізовано.

А то, що пан Зеленьський просто скинув свої обов'язки на безправних у питанні мобілізації військових, це не проблеми Сирьськго, чи Мирського. З військових питають за війну.
16.11.2025 11:45 Ответить
Видно рейтинги пана стерненка покотилися донизу... на палкого патріота він дуже не дотягує...
16.11.2025 11:56 Ответить
>"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності.

Ну то якого біса ти не пишеш про необхідність термінового створення ядерної та хімічної зброї? Інші засоби не здатні стримувати русню.
16.11.2025 10:35 Ответить
нормальні нації про власну безпеку думають наперед, а не плюють на свою історії, героїв, мову, тяглість поколінь. Нормальні нації не вибирають клоунів і московських агентів під час війни. А тепер пішла розплата за все і не буде ніякої зброї масового знищення. Доречі в московії цього добра пре достатньо, а нам залишається повторно поржать за вибір 2019
16.11.2025 12:04 Ответить
у русні може бути хоч у мільярд разів більше ядерної та хімічної зброї, нам достатньо мати рівно стільки, скільки необхідно для знищення москви та європейської частини рашки - тоді ми зможемо диктувати їм умови.
16.11.2025 12:09 Ответить
просто не строчи дурниць, можеш подивитись на морду арахамії, єрмака, гетманцева, тарова, клоуна - там нема ніяких стратегічних думок і планів. Своє рішення вони зробиои в 2022 році запустивши орду в країну і здавши нас *****. Що забув вже легендарне "потерпітє пару дней і всьо будет нармальна..."
16.11.2025 12:14 Ответить
Зеле тупий не може призначити професіоналів, Зеля слухає Дерьмака який каже кого призначити і куди, щоб не сперичалися а виконували що їм скажуть.
16.11.2025 10:36 Ответить
Ці обидва не тупі. Віслюк і його погонич найперша проблема і найбільші вороги Україниьмчся
16.11.2025 11:21 Ответить
Що таке ''Україниьмчся''?
16.11.2025 11:52 Ответить
Сірожа вже тиждень як про зраду говорить. Про не вирішенні питання нагадує. Але жодного разу не назвав прізвище першопричини.
16.11.2025 10:37 Ответить
тобто якщо сказати першопричину все одразу зміниться ?
Стерненко не в інженерних війсках, щоб почати розбудова оборони.

а каже що є проблема яку влада повинна вирішити негайно
16.11.2025 10:41 Ответить
16.11.2025 10:46 Ответить
Та не вже,а як південь пройбан був на початку,то не залужний
16.11.2025 11:13 Ответить
Саме так, осляро.
До 24.02 Залужний не міг мінувати мости чи висувати бригади за межі ППД.
Послухай інтерв'ю Наєва і подякуй Залужному за те що хитрістю відстояв хоча б Харків.
16.11.2025 11:31 Ответить
А нічого що це була уже середина навчального періоду і повинні були проводитися хоча б ротні і батальйонні навчання під виглядом яких можно було прикрити основні шляхи в прикордонні. І цей дисертант нічого не робив і в результаті 4-а Кантемирівська (і не тільки) їхала по Сумщині як на параді.
16.11.2025 12:04 Ответить
Так ЗЕбанута влада зайнята, крадені бакси переховує в більш надійні банки, їй не до цього.
16.11.2025 10:50 Ответить
А в яких він військах.Диванних?
16.11.2025 10:57 Ответить
Зеленодупопідлизувальних
16.11.2025 11:32 Ответить
Саме так. Абстрактна "влада".
Коли виконує завдання з ОП, так: Кличко, Труханов, і т.д.
А як про роками невирішені питання організації, забезпечення, кадрової політики, фортифікацій так одразу "військово-політичне керівництво"
Навіть, коли на другий день Міндічгейта набрався сміливості хоч щось сказати - жодної згадки про зелену гниду.
16.11.2025 11:01 Ответить
Сірожа з пірожним, все інше не колише
16.11.2025 12:04 Ответить
А Гриценко пише - ввдставити паніку!..
16.11.2025 10:37 Ответить
Це той, справжній полковник, який з старою відьмою з косою бабою Бздюлею Мошонкою розпродав техніку ЗСУ?
16.11.2025 10:48 Ответить
В іншій темі вже розписали всі його "подвиги".
16.11.2025 10:54 Ответить
гриценко то хвойда, як і 90% політиків
16.11.2025 11:23 Ответить
99.99%
Уточнення
...
16.11.2025 11:54 Ответить
і не тільки Стерненко про це каже

ISW закликали Україну посилити традиційну оборону проти нової тактики рф
16.11.2025 10:37 Ответить
А як себе почуває верховний головнокомандувач?
16.11.2025 10:38 Ответить
а йому пофіг, завжди може поїхати в рідний ізраїль
16.11.2025 10:39 Ответить
Чесно кажучи - хреново. Але провали в обороні тут ні до чого, як власне і інші украхнські проблеми. Він гарячково вирішує питання порятунку не лише власного заду, а й задів свого оточення, яких здавати антирорупційним органам вперто не хоче.
16.11.2025 10:47 Ответить
А притула, що каже?
16.11.2025 10:38 Ответить
Каже, щоб гроші давали.
16.11.2025 10:48 Ответить
Не може бути, ми ж не програвали, як розповідав Наркозельцер?
Сам Стерненко вимагав кордонів 91-го, тримаючись за свої фейкові окуляри.
Ще роки 2 назад кожного, хто б казав що кондомів-91 не буде, як мінімум називали б зрадойобом, а може взагалі у тюрячку. Вибачення будуть від тих, хто зараз зраду розганяє?
16.11.2025 10:39 Ответить
Кондоми-91.
Влучно ви
16.11.2025 12:08 Ответить
Коротко кажучи пане президент посилюйте мобілізацію щоб наші дупи мобіки прикривали поки ми мутимо мутні схеми
16.11.2025 10:40 Ответить
Питанням часу в такому разі стане Київ і Одеса, Львів... якщо нема ким воювати зараз, думаєш появляться люди потім...
16.11.2025 10:40 Ответить
Це все наслідки подальшого перебування давно простроченого ішака при владі. Це обкурене чмо і тільки воно несе персональну відповідальність за те, що діється на фронті і в тилу. Ішак - зрадник, мародер. То ж чого ще можна чекати від внутрішнього ворога!?
16.11.2025 10:43 Ответить
Ніт, не тільки воно. Відповідальність мають розділити і ті, хто привів його у крісло президента і особливо - Головнокомандуючого. Особлива відповідальність на тих, кого він влаштовує особливо зараз, після всього цього.
16.11.2025 10:51 Ответить
16.11.2025 10:43 Ответить
Так верховний гівнокомандувач зараз дуже занятий, йому не до оборони держави. Його ЗЕбануту братву, новіе ліца НАБУ і САП взяли за горло на корупції, коли українці донатять останнє, щоб допомогти ЗСУ відбивати навалу кацапських орд, бубочкина братва краде сотні мільйонів баксів. Так і до найвеличнішого доберуться, прийдеться і йому тікати на землю обітованну в Хайфу, там його мама Рімма хатинку прикупила на березі Середземного моря, а вона свого синульку не дасть образити.
16.11.2025 10:44 Ответить
Що ж ти падло привело до влади ригів....
А чья ето работа???
16.11.2025 10:44 Ответить
він ще там обирав калібр, яким порошенка тре вбивати
16.11.2025 10:48 Ответить
16.11.2025 10:47 Ответить
Тут, на фото, блазень хоч на мужика став схожий, хоч і дрібненький, шерстю обріс, а то в 2019 році на фото ну півник півником, пасивний.
16.11.2025 10:59 Ответить
Якби ти сидів на мівіні також так би виглядав
16.11.2025 11:41 Ответить
16.11.2025 11:54 Ответить
Вибачте за невігластво - що, таке дійсно має місце?
16.11.2025 11:45 Ответить
а чого він волонтер, а не старший сержант чи може навіть лейтенант? дуже нєжний? у нього епілєпсія?
16.11.2025 10:47 Ответить
ну буде він солдатом, і? русню може стримувати лише ядерна та хімічна зброя, їх купою солдат не втримати, бо вони мають ще більше солдатів, каби, дрони та ракети.
16.11.2025 10:49 Ответить
то ви пропонуєте забрати звідти наших воїнів? бо вони нічого не змінять? і ті,що там зараз, так само нічого не міняють як і стерненко бине змінив.
16.11.2025 11:09 Ответить
я пропоную всі сили кинути на створення стратегічних засобів стримування, у вигляді ядерної та хімічної зброї (VX), з ними ми змусимо русню піти на мирні перемовини
16.11.2025 11:17 Ответить
А Стерненко хімік чи фізик-ядерник?
Чому Микола-комбайнер і Василь-слюсап мають воювати а це чмо очкасте звітувати з Ренджровера про чужих гроші на русоріз?
16.11.2025 11:37 Ответить
Замініть Стерненка - створіть свій благодійний фонд, збирайте гроші на дрони. Подивимось, чи зможете ви збирати стільки ж, скільки збирає він. Якщо зможете його перевершити - може його і відправлять на фронт.
16.11.2025 11:45 Ответить
Збирають податки і гриби в лісі.
А гроші - дають добровільно самі люди.
Якщо не даватимуть очкастому заброньованому крадію - даватимуть справжнім волонтерам і військовим в яких донати просіли через таких збирунів на рейджровер в тому числі.
16.11.2025 11:54 Ответить
Тебе 5 лет?
16.11.2025 11:28 Ответить
По суті написаного претензії є? Дитячі питання не цікавлять.
16.11.2025 11:34 Ответить
І далі Ні - перемир'ю? І далі тішитися мріями про кордони 91 та розвал москальщини? Перемир'я несправедливе? А постійна втрата солдат та землі - справедливіше?
16.11.2025 10:52 Ответить
а русня нам пропонує перемир'я? воно їм нафіг не треба, вони будуть тиснути, поки фронт не лопне, і тоді русня тупо захопить всю Україну без особливого супротиву.

щоб цей сценарій унеможливити, треба негайно створити ядерну та хімічну зброю (VX)
16.11.2025 10:54 Ответить
Бачу в тебе там за бугром бійцюнометр працює на повну
16.11.2025 11:00 Ответить
Це VPN. По суті написаного є претензії?
16.11.2025 11:03 Ответить
Вірю...
16.11.2025 11:35 Ответить
а далі буде як сінагога скаже
16.11.2025 11:25 Ответить
Якщо ЗЕ працею на аудиторію перемогоботів, то Стерня косить лаве на аудиторії зрадойобів.
16.11.2025 10:53 Ответить
хоч би встигнути 1000 отримати
16.11.2025 10:57 Ответить
Вона не розвалюється . Просто її там майже не було . Хіба можна назвати це обороною , коли ворог на бронетехніці проїжджає майже 10 км вглиб нашої оборони ( та ще й кілька разів , закидуючи в наш тил піхоту ) а оборонці цього навіть не бачать .?
Де оборона є - там кацапи по нашому тилу вільно не їздять . .
16.11.2025 11:00 Ответить
Придворный волонтер прозрел, шо трапилось?, ж@па біля Запоріжжя вже кілька місяці.
16.11.2025 11:01 Ответить
Скандал сірожа глушить
16.11.2025 12:14 Ответить
Ну так сзч і так зашкалювало коли влада на це очі закривала, коли виліз скандал з міндичем то воно ще більше посилилось, в влада нічого для цього не робить, тоді питання навіщо така влада взагалі яка тільки шкодить?
16.11.2025 11:04 Ответить
Оборона імені творожнікова.
16.11.2025 11:04 Ответить
А що не так? зеленський призначив повністю совіцького генерала, той зробив те саме по бригадам та батальйонам. Совіцькі генерали та полковники навчені максимально по тупому - особовий склад є - наступаємо, немає - відступаємо.
Результат на мапі.
16.11.2025 11:06 Ответить
І зеленський, це той самий, у якого "двушка пішла на москву".
16.11.2025 11:07 Ответить
"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. Почали прямувати 21 квітня 2019 року із "зеленим гаслом" хуже нє будєть"
16.11.2025 11:15 Ответить
Ніт. Почали прямувати 12 років тому
16.11.2025 11:47 Ответить
Дозвольте ще виїзд за кордон чоловіків віком від 23 до 35 років - і танки рф будуть у Києві. А від 35 до 50 - у Львові.
16.11.2025 11:21 Ответить
В що, якщо не дозволяти виїздити цим категоріям, то вони побіжать у поле під каби?
16.11.2025 11:45 Ответить
Не факт, що всі, але якщо в тебе є мобілізаційний ресурс це краще, ніж коли його нема.
16.11.2025 11:57 Ответить
Моб ресурс повинен не просто "бути". Його повинно бути стільки ж, скільки у ворога. А якщо його в рази(!) менше, то це не моб ресурс, а марні втрати
16.11.2025 12:02 Ответить
Ну танки это он загнул. Буханки, мотоциклы и боевые ишаки.
16.11.2025 11:21 Ответить
терміново шліть гроші стерненку!!!!
бо, сам стерненко каже, що донати вже не можуть сплачувати оренду пентхауса, броньованого ренжа та охорону від малюка.
терміново шліть донати стерненку!!!
бо, про танки стерненко знає все....
16.11.2025 11:23 Ответить
волонтеры об этом кричали еще пол года назад. Знакомые говорили как бы лето пережить чтобы не рухнул фронт. Сейчас если в инфополе вышло походу уже совсем печально все
16.11.2025 11:26 Ответить
Кое-кто об этом еще в январе 2022 кричал, что Киев за 3 дня и 73% будут встречать цветами. А Зепадла так на колеях ни к %уйлу ни к трампу ползти не хочет, назло цензоровским экспердам.
16.11.2025 11:34 Ответить
кацап,чого тільки ваші волонтери не кричали....і про Кієв за 3 дні.теж....гуляй,щоб не сказати тобі різкіше,кацап
16.11.2025 11:44 Ответить
100 анжуманій
16.11.2025 11:33 Ответить
Ще один..."СТРАТЄГ..." Плюнути і розтерти!
16.11.2025 11:37 Ответить
Стерненко епксперт.
16.11.2025 11:39 Ответить
Схоже,Сірожа здійснює глибокий оборонний маневр,істеричними викриками.бризканням слиною та апокаліпсисами....відвертає увагу наріду від справи Міндіча-Зеленського....
16.11.2025 11:42 Ответить
Цей хлоп збирає гроші,без звітів.А суми там страшенні.
16.11.2025 11:43 Ответить
Який "розумний" ухилянт - мілліонер-, аж страшно! Щось давно немає казок про страшні замахи на "героя" та зворушливих фотосесій ухилянта в Законі з принциповим Сирським. Мабуть ніколи,все Україну "любить". Гроші збирає. На чергову квартирку у Відні??. Чи у "Династії"??А хто перевірить,куди вони,ці донати, йдуть?? Хай воюють холопи та інші....??? АУ "малюки"!!! АУ ТЦК!!! Зеленський - чому немає фото з ухилянтами для фронту?? Для страху ворогам!! Чи Вам тільки міндичів кришувати та стерненок??
16.11.2025 11:46 Ответить
Ці зелені пі@араси готують капітуляцію України
16.11.2025 11:47 Ответить
Залужний дружив з Підрахуєм(Не розумію((Стерненко,якого поважаю,якому донатив,фоткався з Сцирським((Також не розумію(А що робити тоді?Самотужки виходити і копати укріплення навколо Дніпра та Запоріжжя?((
16.11.2025 11:47 Ответить
Скільки разів так панікували, нічого не було.
16.11.2025 11:47 Ответить
стерненко проплачений і куплений позитивний блогер єрмакозела, звичайно ніколи нічого поганого проти влади не напише і ніяких прізвищ не згадає
16.11.2025 11:49 Ответить
Вашими спільними зусиллями. Зелена влада розвалила оборону
16.11.2025 11:52 Ответить
буде навмисний обвал фронту, щоб налякати людей і люди переключились на війну, а не на корупцію зєлєнскава. заява цього афериста-малороса цьому підтвердження
16.11.2025 11:58 Ответить
Поясніть, як "навмисно" НЕ обвалити фронт, коли кожен кілометр його тримають в середньому 2-3 захисника?
16.11.2025 12:04 Ответить
ПНХ
16.11.2025 12:11 Ответить
Має бути ще якась одна нагально-маштабна істерична новина. Вчора сбу 100500 ворів в законі зловила, сьогодні фронт валиться, ще один великий гвалт і мудиндич буде геть-геть на задньому плані. Очікую з нетерпінням. ********.
...
16.11.2025 12:05 Ответить
ціла АРМІЯ в 250.000 дезертирів та СЗЧ сидить по домівках! може настав час на четвертому році війни і силу застосувати? скільки можна "вмовляти" дезертирів та ухилянтів?!
16.11.2025 12:09 Ответить
В ТЦК та поліції більше ніж 250 тисяч, які ніколи не підуть на фронт.
16.11.2025 12:13 Ответить
 
 