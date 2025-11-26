Жительница Покровска, несмотря на бои и обстрелы, тренируется на беговой дорожке. ВИДЕО беспилотника
Оператор украинского беспилотника снял жительницу Покровска, которая, пользуясь непродолжительной паузой между российскими обстрелами и уличными боями, продолжает тренироваться на беговой дорожке прямо во дворе одного из домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки в опасных для жизни условиях опубликована в соцсетях.
"Украинские пилоты сняли жительницу Покровска, которая в перерыве между обстрелами и городскими боями не против немного размять ноги. Дата события - 24 ноября", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+24 Леонид Тищенко #456549
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+13 Сергій Zhdanov
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+13 Старый зольдат
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явно не були в її чи таких як вона шкурі
ні втікти, ні кинути, ні чим супротивлятися..
займаєшся, чим можеш, абт не думати..
явно ти не було
звучить як порєбрік)
і ще ця тяга до гомосексуально-насильницьків стосунків..
все з тобою зрозуміло
не буду витрачати час
інфо для роздуму :
тренуєш дзьобика "шоб...раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин"."?
пока, дірявий
Втомився кукарікати?
я бачу плитку у дворі, штукатурено, металопластикові вікна, стійку під садовий інструмент. це не халупа
як невідому жінку, з великою вірогідністю в біді, ображати по-зва очі так норма?
повторюсь:
"всякі ляпалки ротом теж не думають, не мають чим
натяк зрозумілий?"
історія світових в вільному доступі.
інколи і тікати немає куди і як.
як показує доля українців в другу світову, вас залишать на окупованій території, за лічені дні, самі втечуть а потім прийдуть і поставлять вам в докір за це ...
Сея спасать нада из того пекла !!
Или ждуниха или глухая, которой не прилетало по крупному
Як логічно - якого там залишатися?
Навіть у найтяжчій ситуації з немобільними родичами - виїжджати, варіанти шукати, вони є.
Це якщо не цілеспрямовано ждати
Не могу не согласиться!!
Практика показывает что это глупо.