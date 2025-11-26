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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Обстрелы Покровска
10 093 38

Жительница Покровска, несмотря на бои и обстрелы, тренируется на беговой дорожке. ВИДЕО беспилотника

Оператор украинского беспилотника снял жительницу Покровска, которая, пользуясь непродолжительной паузой между российскими обстрелами и уличными боями, продолжает тренироваться на беговой дорожке прямо во дворе одного из домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки в опасных для жизни условиях опубликована в соцсетях.

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"Украинские пилоты сняли жительницу Покровска, которая в перерыве между обстрелами и городскими боями не против немного размять ноги. Дата события - 24 ноября", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

обстрел (33040) спорт (2493) Донецкая область (12419) физкультура (31) боевые действия (6166) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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Топ комментарии
+24
Розминає ноги щоб танцювати від радості як прийдуть рашисти ? Сподіваюсь не дочекається .
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26.11.2025 09:33 Ответить
+13
Та звідки в тій халупі бігова доріжка, намародьорили звісно...
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26.11.2025 09:35 Ответить
+13
Тренує ноги шоб їх раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин".
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26.11.2025 09:37 Ответить
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Розминає ноги щоб танцювати від радості як прийдуть рашисти ? Сподіваюсь не дочекається .
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26.11.2025 09:33 Ответить
Тренує ноги шоб їх раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин".
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26.11.2025 09:37 Ответить
наче старі читачі..а які ж ви казли.
явно не були в її чи таких як вона шкурі
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26.11.2025 10:15 Ответить
А шкурці ждуна не був, у цьому, ти, молодий півнику, правий.
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26.11.2025 10:18 Ответить
півник тебе зробив, ушльопок
ні втікти, ні кинути, ні чим супротивлятися..
займаєшся, чим можеш, абт не думати..
явно ти не було
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26.11.2025 10:21 Ответить
Шо, молодий кочеток, ввд правди пердолить? Ну покукарікай, покукарікай.
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26.11.2025 11:35 Ответить
кочеток..
звучить як порєбрік)
і ще ця тяга до гомосексуально-насильницьків стосунків..
все з тобою зрозуміло
не буду витрачати час
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26.11.2025 16:31 Ответить
Ну покукарікай ще, покукарікай, молодий півнику.
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26.11.2025 18:31 Ответить
не ний, ти мені не цікавий.
інфо для роздуму :
тренуєш дзьобика "шоб...раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин"."?
пока, дірявий
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26.11.2025 20:39 Ответить
Бачу, шо ти, молодий кочеток, від кукарікання до онаніровання перейшов.
Втомився кукарікати?
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26.11.2025 21:18 Ответить
Бегуння - ждуніха?
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26.11.2025 09:33 Ответить
100 %
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26.11.2025 10:44 Ответить
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26.11.2025 22:12 Ответить
Та звідки в тій халупі бігова доріжка, намародьорили звісно...
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26.11.2025 09:35 Ответить
а ви в печері десь сидите? мародьорите потроху?

я бачу плитку у дворі, штукатурено, металопластикові вікна, стійку під садовий інструмент. це не халупа
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26.11.2025 10:18 Ответить
не думаю, шо доріжка має власне живлення.
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26.11.2025 10:40 Ответить
Вона думає, що якщо війну не помічати, то і війна її не помітить.
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26.11.2025 09:38 Ответить
Ждуни не думають, не мають чим.
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26.11.2025 09:45 Ответить
ой, а що ж це мій коментар вас так образив?
як невідому жінку, з великою вірогідністю в біді, ображати по-зва очі так норма?
повторюсь:
"всякі ляпалки ротом теж не думають, не мають чим
натяк зрозумілий?"
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26.11.2025 16:33 Ответить
Так більшість живе
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26.11.2025 10:25 Ответить
Тут - так. А от нормальні люди, як європейці чи американці, тікатимуть від війни якнайшвидше і якнайдалі.
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26.11.2025 10:41 Ответить
І це правильно
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26.11.2025 10:46 Ответить
Біда в тому, що з таким підходом нормальних людей не залишиться: ненормальні просто вб'ють всіх нормальних, тільки ненормальні й виживуть.
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26.11.2025 12:49 Ответить
Ненормальних більшість.А в Україні-критична більшість
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26.11.2025 13:13 Ответить
багато ті європейці бігали. і американці під час своїх війон.
історія світових в вільному доступі.
інколи і тікати немає куди і як.
як показує доля українців в другу світову, вас залишать на окупованій території, за лічені дні, самі втечуть а потім прийдуть і поставлять вам в докір за це ...
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26.11.2025 16:39 Ответить
В ті часи, коли від воєн багато не бігали, Нью-Йорком мусульманин-комуніст угандо-індійського походження не керував.
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26.11.2025 18:37 Ответить
зато москвою керував маніяк-атеїст сралін..все, відповідей не буде
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26.11.2025 20:30 Ответить
Залізна людина.
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26.11.2025 10:44 Ответить
Їпанута
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26.11.2025 12:59 Ответить
Манали мы такую незламность.
Сея спасать нада из того пекла !!
Или ждуниха или глухая, которой не прилетало по крупному
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26.11.2025 13:10 Ответить
Я сам родом з Донеччини, і зараз живу на вільній частині Донеччини. І раніше так само думав. Але, коли бачиш ситуацію зсередини, розумієш, що основна частина ждунів, с'******* у більш безпечні місця і там шкодять країні. Певна частина мешканців залишається у своїх домівках, незважаючи на обстріли, бо вони тримаються за свої оселі і бояться виїзду більше за обстріли. І ждунів серед них на душу населення не більше ніж у Києві чи де-інде.
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26.11.2025 14:10 Ответить
а электричество откуда???????
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26.11.2025 11:45 Ответить
Як по-людськи - то жінка безстрашний молодець.
Як логічно - якого там залишатися?
Навіть у найтяжчій ситуації з немобільними родичами - виїжджати, варіанти шукати, вони є.
Це якщо не цілеспрямовано ждати
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26.11.2025 12:36 Ответить
це, майже точно, нЕ патріот України..
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26.11.2025 12:43 Ответить
Залишатись під обстрілами можуть тільки іпануті, що і доводить це відео.
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26.11.2025 13:03 Ответить
+++++
Не могу не согласиться!!
Практика показывает что это глупо.
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26.11.2025 13:11 Ответить
То не бігова дорожка а електрогенератор хату освітлювать.
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26.11.2025 19:00 Ответить
 
 