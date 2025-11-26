Жительница Покровска, несмотря на бои и обстрелы, тренируется на беговой дорожке. ВИДЕО беспилотника

Оператор украинского беспилотника снял жительницу Покровска, которая, пользуясь непродолжительной паузой между российскими обстрелами и уличными боями, продолжает тренироваться на беговой дорожке прямо во дворе одного из домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки в опасных для жизни условиях опубликована в соцсетях.

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"Украинские пилоты сняли жительницу Покровска, которая в перерыве между обстрелами и городскими боями не против немного размять ноги. Дата события - 24 ноября", - отмечается в комментарии к видео.

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