Войска РФ не смогут захватить Покровск до конца 2025 года, - начальник Генштаба Гнатов

Россия не сможет захватить Покровск Донецкой области до конца 2025 года, однако будет продолжать дальнейшие маневры.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация

По его словам, на Покровском направлении российская армия продолжит создавать основу для дальнейших манипуляций.

Россияне не оставят попыток захватить Покровск. Сейчас на этом направлении сосредоточено более 100 000 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано 107 боевых столкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

ВСУ будут продолжать наносить потери врагу

"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства – трудно прогнозировать", – пояснил Гнатов.

Он отметил, что на "всепропальство" Украина смотрит с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. А перед этим смотрела во время АТО/ООС. Несмотря на заявления, что "все пропало", украинские защитники выполняли свою задачу, а сейчас продолжают останавливать врага, нанося ему ощутимые потери.

"Далеко не все идеально. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим", - резюмировал начальник Генштаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск. ВИДЕО

По данным ГВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.

Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

Пресс-центр 7-го корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО