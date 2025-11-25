РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 161 11

Войска РФ не смогут захватить Покровск до конца 2025 года, - начальник Генштаба Гнатов

Гнатов: Покровск не сможет захватить Россия до конца года

Россия не сможет захватить Покровск Донецкой области до конца 2025 года, однако будет продолжать дальнейшие маневры.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация 

По его словам, на Покровском направлении российская армия продолжит создавать основу для дальнейших манипуляций.

Россияне не оставят попыток захватить Покровск. Сейчас на этом направлении сосредоточено более 100 000 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано 107 боевых столкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

ВСУ будут продолжать наносить потери врагу

"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства – трудно прогнозировать", – пояснил Гнатов.

Он отметил, что на "всепропальство" Украина смотрит с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. А перед этим смотрела во время АТО/ООС. Несмотря на заявления, что "все пропало", украинские защитники выполняли свою задачу, а сейчас продолжают останавливать врага, нанося ему ощутимые потери.

"Далеко не все идеально. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим", - резюмировал начальник Генштаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск. ВИДЕО

  • По данным ГВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
  • Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
  • Пресс-центр 7-го корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
  • 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (7281) Донецкая область (11418) Покровск (989) Андрей Гнатов (23) Покровский район (1330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.
Хто в нас верховний головнокомандувач? - Кловун.
Як може тричі ухилянт, ні дня не відслуживши в армії,
який не може і двух слів зв'язати в речення, повний нуль і дуб - ставити завдання ЗСУ?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:23 Ответить
+4
Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Може вже час почати говори правду про сувору реальність, а не всі ці лозунги для марафону?

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем"

Ось в тому то і проблема, що "завдання" верховного головнокомандуючого - більше "політичні завдання", ніж військові... Всі його завдання спрямовані на тимчасовий, короткочасний піар, без будь-якої стратегії.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:20 Ответить
+2
А якщо не до кінця 2025, а у 2026 - то що, Покровськ від цього стане менш окупованим?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які маневри?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:13 Ответить
А якщо не до кінця 2025, а у 2026 - то що, Покровськ від цього стане менш окупованим?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:15 Ответить
>Наразі на цьому напрямку зосереджено понад 100 000 осіб.

все це біосміття би обстріляти снарядами з білим фосфором чи VX
показать весь комментарий
25.11.2025 22:19 Ответить
Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Може вже час почати говори правду про сувору реальність, а не всі ці лозунги для марафону?

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем"

Ось в тому то і проблема, що "завдання" верховного головнокомандуючого - більше "політичні завдання", ніж військові... Всі його завдання спрямовані на тимчасовий, короткочасний піар, без будь-якої стратегії.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:20 Ответить
"виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.
Хто в нас верховний головнокомандувач? - Кловун.
Як може тричі ухилянт, ні дня не відслуживши в армії,
який не може і двух слів зв'язати в речення, повний нуль і дуб - ставити завдання ЗСУ?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:23 Ответить
У нього електорат такий, що в цьому немає необхідності - достатньо світити небрите табло кожного вечора у відосику
показать весь комментарий
25.11.2025 22:34 Ответить
Головнокомандувач - це той за ким ви підете в бій, який має досвід, який веде вас до перемоги, якому ви довіряєте своє життя.
Я і хвилини не буду у війську під командуванням кловуна. Це просто самогубство.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:38 Ответить
Гнатов - соска зелі і сирського, піде на зону за зраду України, після підписання іудою зелею капітуляції.
Генштаб - совкові уйобки та зрадники.
Завдяки діям цього прорашистського Генштабу пуйло і просувається пришвидшення.
Генштаб Залужного це був єдиний нормальний і адекватний Генштаб за всю історію України та цієї війни.
Саме Генштаб Залужного звільняв Україну на фронті а ці нинішні гнатови, ******* тільки знають території України кожний день.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:26 Ответить
Ця зрадницька падаль - начштабу Гнатов навіть термін встановив, коли він здасть Пркровськ по договорняку пуйлу. До 1 січня.
Навіть не скриває.
Навіть не шифрується цей зелений агент пуйла.
Тепер можна відкрито працювати йому на пуйла, іуда зеля вже навіть припинив покривати всю цю рашистську зрадницьку ******* в генштабі і міноборони. І дозволив їм відкрито працювати на пуйла.
Бо скоро підпише капітуляцію
показать весь комментарий
25.11.2025 22:34 Ответить
Нічого собі заявки від начгенштабу.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:43 Ответить
Амбициозный прогноз, особенно с учетом того, что до конца года осталось всего ничего. Дальше чем на месяц, как я понимаю, прогнозы в генштабе никто давать не рискует.
показать весь комментарий
25.11.2025 23:09 Ответить
 
 