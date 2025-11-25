Войска РФ не смогут захватить Покровск до конца 2025 года, - начальник Генштаба Гнатов
Россия не сможет захватить Покровск Донецкой области до конца 2025 года, однако будет продолжать дальнейшие маневры.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация
По его словам, на Покровском направлении российская армия продолжит создавать основу для дальнейших манипуляций.
Россияне не оставят попыток захватить Покровск. Сейчас на этом направлении сосредоточено более 100 000 человек.
ВСУ будут продолжать наносить потери врагу
"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства – трудно прогнозировать", – пояснил Гнатов.
Он отметил, что на "всепропальство" Украина смотрит с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. А перед этим смотрела во время АТО/ООС. Несмотря на заявления, что "все пропало", украинские защитники выполняли свою задачу, а сейчас продолжают останавливать врага, нанося ему ощутимые потери.
"Далеко не все идеально. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим", - резюмировал начальник Генштаба.
- По данным ГВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7-го корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
все це біосміття би обстріляти снарядами з білим фосфором чи VX
Може вже час почати говори правду про сувору реальність, а не всі ці лозунги для марафону?
"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем"
Ось в тому то і проблема, що "завдання" верховного головнокомандуючого - більше "політичні завдання", ніж військові... Всі його завдання спрямовані на тимчасовий, короткочасний піар, без будь-якої стратегії.
Хто в нас верховний головнокомандувач? - Кловун.
Як може тричі ухилянт, ні дня не відслуживши в армії,
який не може і двух слів зв'язати в речення, повний нуль і дуб - ставити завдання ЗСУ?
Я і хвилини не буду у війську під командуванням кловуна. Це просто самогубство.
Генштаб - совкові уйобки та зрадники.
Завдяки діям цього прорашистського Генштабу пуйло і просувається пришвидшення.
Генштаб Залужного це був єдиний нормальний і адекватний Генштаб за всю історію України та цієї війни.
Саме Генштаб Залужного звільняв Україну на фронті а ці нинішні гнатови, ******* тільки знають території України кожний день.
Навіть не скриває.
Навіть не шифрується цей зелений агент пуйла.
Тепер можна відкрито працювати йому на пуйла, іуда зеля вже навіть припинив покривати всю цю рашистську зрадницьку ******* в генштабі і міноборони. І дозволив їм відкрито працювати на пуйла.
Бо скоро підпише капітуляцію