Зафиксировано 107 боевых столкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Шалыгино, Горки, Дорошовка, Будивельное, Бобылевка, Бунякино, Украинское, Васильевка Сумской области; Галагановка, Хреновка, Клюсы Черниговской области.

Две атаки врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб, осуществил 95 обстрелов, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи населенного пункта Петропавловка.

Читайте: Украинским оружием поражен авиаремонтный завод и самолет А-60 в Таганроге, атакована нефтяная инфраструктура в Новороссийске и Туапсе, - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман. Силы обороны стойко держат оборону, три атаки уже отбиты, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять вражеских попыток прорваться в районах Серебрянки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 12 раз пытался продвинуться в районах Плещиевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и в направлениях Николаеполья и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 36 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка, Филия. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Вербовое, Привольное, Красногорское. В данное время продолжается одно боевое столкновение.

Читайте также: Враг пытался прорвать оборону на Александровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили десять атак врага в направлениях Доброполье и Гуляйполе, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку вражеских подразделений вблизи Приморского. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Орехова.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться в районе Антоновского моста, успеха не имели.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.