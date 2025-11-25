РУС
Зафиксировано 107 боевых столкновений, 36 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

сводка Генштаба

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Шалыгино, Горки, Дорошовка, Будивельное, Бобылевка, Бунякино, Украинское, Васильевка Сумской области; Галагановка, Хреновка, Клюсы Черниговской области.

Две атаки врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб, осуществил 95 обстрелов, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи населенного пункта Петропавловка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман. Силы обороны стойко держат оборону, три атаки уже отбиты, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять вражеских попыток прорваться в районах Серебрянки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 12 раз пытался продвинуться в районах Плещиевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и в направлениях Николаеполья и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 36 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка, Филия. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Вербовое, Привольное, Красногорское. В данное время продолжается одно боевое столкновение.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили десять атак врага в направлениях Доброполье и Гуляйполе, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку вражеских подразделений вблизи Приморского. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Орехова.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться в районе Антоновского моста, успеха не имели.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

