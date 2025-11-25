Враг пытался прорвать оборону на Александровском направлении, - Генштаб

Украинские войска отразили многочисленные атаки врага на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском и других направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4334 обстрела, из них 73 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов:

Великомихайловка, Гавриловка, Орлы Днепропетровской области;

Гуляйполе, Зализнычное, Воздвижовка, Косовцево, Запорожье, Рождественка Запорожской области;

Надднепрянское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиабомбы, а также осуществил 187 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надия, Заречное и в направлении Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещиевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоекономичное, Молодецкое, Филия, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 13 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Степовое, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Солодкое и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районе Приморского, получил отпор.

На Приднепровском направлении агрессор осуществил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну важную цель российских захватчиков.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 448 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники российских оккупантов.