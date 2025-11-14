Украина пока способна удержать Покровск, существует риск прорыва россиян на Запорожье, - разведка Эстонии

Украина способна удержать Покровск еще в течение недели-двух, однако существует риск прорыва российских войск в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его словам, наступление России в Покровске пока является "относительно умеренным", а заявления Кремля об окружении украинских подразделений в городе оказались обманчивыми.

"Нет оснований полагать, что ситуация изменится в течение следующей недели или двух", – сказал он.

Ситуация на Александровском направлении

Кивисельг обратил внимание на сложную ситуацию на Александровском направлении в Запорожской области, где существует риск прорыва на тактическом уровне.

Под Александровским направлением подразумевается граница Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

По его словам, это может привести к тактическому прорыву в этом районе.

"Сейчас трудно сказать, удалось ли российским подразделениям осуществить там успешную внезапную атаку, подобную той, что кратковременно наблюдалась вблизи Покровска, или украинская линия обороны просто не выдержала давления, но это, безусловно, может представлять угрозу для всего Гуляйпольского района", - сказал Кивисельг.

По его словам, на других участках линии фронта не произошло значительных изменений, и ситуация остается относительно статичной.

Массированные удары РФ

Кивисельг добавил, что Россия способна проводить 3-4 крупных авиаудара в месяц с сотнями беспилотников Shahed и десятками ракет одновременно. Он также отметил, что война становится рутиной, к которой украинское общество и его международные партнеры начали частично адаптироваться, однако Кремль использует эту "усталость" для достижения своих стратегических целей.

"Несмотря на заявления российских лидеров о захвате всей Украины, ситуация на оперативном уровне свидетельствует, что Россия не достигла значительного прогресса: с ноября 2022 года она контролирует только около 5700 квадратных километров, или примерно 1% территории, которая ранее находилась под контролем Украины", - добавил Кивиселг.

