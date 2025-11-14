Україна поки що здатна утримати Покровськ, існує ризик прориву росіян у Запорізькій області, - розвідка Естонії

Україна здатна утримати Покровськ ще протягом тижня-двох, проте існує ризик прориву російських військ у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

За його словами, наступ Росії в Покровську наразі є "відносно помірним", а заяви Кремля про оточення українських підрозділів у місті виявилися оманливими.

"Немає підстав вважати, що ситуація зміниться протягом наступного тижня або двох", – сказав він.

Ситуація на Олександрівському напрямку

Ківіселг звернув увагу на складну ситуацію на Олександрівському напрямку у Запорізькій області, де існує ризик прориву на тактичному рівні.

Під Олександрівським напрямком мається на увазі кордон Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

За його словами, це може призвести до тактичного прориву в цьому районі.

"Наразі важко сказати, чи російським підрозділам вдалося здійснити там успішну раптову атаку, подібну до тієї, що короткочасно спостерігалася поблизу Покровська, чи українська лінія оборони просто не витримала тиску, але це, безумовно, може становити загрозу для всього Гуляйпільского району", – сказав Ківісельг.

За його словами, на інших ділянках лінії фронту не відбулося значних змін, і ситуація залишається відносно статичною.

Масовані удари РФ

Ківіселг додав, що Росія здатна проводити 3–4 великі авіаудари на місяць із сотнями безпілотників Shahed та десятками ракет одночасно. Він також зазначив, що війна стає рутиною, до якої українське суспільство та його міжнародні партнери почали частково адаптуватися, проте Кремль використовує цю "втомленість" для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Попри заяви російських лідерів про захоплення всієї України, ситуація на оперативному рівні свідчить, що Росія не досягла значного прогресу: з листопада 2022 року вона контролює лише близько 5700 квадратних кілометрів, або приблизно 1% території, що раніше перебувала під контролем України", - додав Ківіселг.

