2 566 12

Украинским оружием поражен авиаремонтный завод и самолет А-60 в Таганроге, атакована нефтяная инфраструктура в Новороссийске и Туапсе, – Генштаб

Горят самолеты в Таганроге

В ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций , береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БПЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Таганрогу

Так, в частности, в г. Таганрог Ростовской области зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БПЛА "Молния" - "Атлант Аэро".

Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.

"Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью поражен Рязанский НПЗ. Под ударом также сосредоточение оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Удар по нефтяному терминалу и НПЗ

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешный удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства наливания/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Читайте: Крупнейший НПЗ "Роснефти" полностью остановился после атаки украинских дронов, – Reuters

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА.

Генштаб ВС (7281) НПЗ (373) Удары по РФ (666) Таганрог (1)
Топ комментарии
+4
Побільше би.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:57
+4
фламіндічі знов відпочивали? нептунами роздовбали все...
показать весь комментарий
25.11.2025 11:04
+2
А чому не фламіндою? Не літає?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:08
Побільше би.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:57
Чого "побільше"? Літаків А-60? Так в засрашці він один був. Дістався від совка. Ну, насправді, було 2, але перший згорів ще за часів совка ніби від недбалості.

Насправді, це був "страйк" з категорії "болючий щєлбан по в'ялому вялічію". Бо це єдиний літак засрашки з легендарною "лазерною зброєю", яку навіть, за совковими легендами, хотіли за допомогою РН Енергія запуляти на орбіту (ну, тією Енергією, якою вивели Буран на орбіту, а потім затопили залізобетонну болванку з назвою "масогабарітний макет лазерної орбітальної платформи СКІФ - після чого і Енергію, і Буран буквально викинули на смітник, а єдиний літак А-60 наступні 35 років використовували для попилу бюджетного бабла на "лазерну програму озброєнь").
показать весь комментарий
25.11.2025 12:30
А що скаже Сергей Юриевич Беляков? Который очень любит разговаривать с телевизором.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:59
ага ...рожевим фламінго

сумніваюсь що українською.. може й Таурусом німецьким , а охлосу подають як українську
показать весь комментарий
25.11.2025 11:04
фламіндічі знов відпочивали? нептунами роздовбали все...
показать весь комментарий
25.11.2025 11:04
А чому не фламіндою? Не літає?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:08
Полетіли віртуальні "фламінги" в вигляді долларових пачок в теплі краї слідом за етімі могдамі.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:35
Йой, які перебірливі вже стали - не тим, бач, роздовбали.Головне, аби там де треба і те що треба роздовбали.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:26
якби один навеличніший лідор галактики не спустив всі гроші на ****.нь фламіндічі, то і барсів і нептунів було в рази більше, так, що зебілушка, мимо, мимо каси в тебе сьогодні
показать весь комментарий
25.11.2025 11:57
Слава Богу.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:35
Ну на Бога надейся а сам не плошай, поэтому, слава ЗСУ они и есть БОГИ!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:52
Это очень ,очень хорошо, я бы сказал, замечательно!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:51
 
 