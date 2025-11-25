Украинским оружием поражен авиаремонтный завод и самолет А-60 в Таганроге, атакована нефтяная инфраструктура в Новороссийске и Туапсе, – Генштаб
В ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций , береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БПЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Таганрогу
Так, в частности, в г. Таганрог Ростовской области зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БПЛА "Молния" - "Атлант Аэро".
Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.
"Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также это предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.
Удар по нефтяному терминалу и НПЗ
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешный удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.
По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства наливания/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА.
Насправді, це був "страйк" з категорії "болючий щєлбан по в'ялому вялічію". Бо це єдиний літак засрашки з легендарною "лазерною зброєю", яку навіть, за совковими легендами, хотіли за допомогою РН Енергія запуляти на орбіту (ну, тією Енергією, якою вивели Буран на орбіту, а потім затопили залізобетонну болванку з назвою "масогабарітний макет лазерної орбітальної платформи СКІФ - після чого і Енергію, і Буран буквально викинули на смітник, а єдиний літак А-60 наступні 35 років використовували для попилу бюджетного бабла на "лазерну програму озброєнь").
сумніваюсь що українською.. може й Таурусом німецьким , а охлосу подають як українську