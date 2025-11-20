Ночью был поражен Рязанский НПЗ. Под ударом также - сосредоточение оккупантов на Донетчине, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 20 ноября нанесли повторный удар по Рязанскому НПЗ в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Был повторно атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

"Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется.



Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Другие поражения

Также защитники нанесли удар по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери рашистов уточняются.

Атака на Рязанский НПЗ

Напомним, 15 ноября Силы обороны Украины уже атаковали НПЗ в Рязанской области.