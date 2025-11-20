РУС
Ночью был поражен Рязанский НПЗ. Под ударом также - сосредоточение оккупантов на Донетчине, - Генштаб

Поражен Рязанский НПЗ: возник пожар на предприятии

Силы обороны Украины в ночь на 20 ноября нанесли повторный удар по Рязанскому НПЗ в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ

Был повторно атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

"Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте также: НПЗ в Орске атаковали дроны СБУ, расстояние до цели - 1 400 км, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другие поражения

Также защитники нанесли удар по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери рашистов уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражен Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ и склад БПЛА "Рубикона" в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Атака на Рязанский НПЗ

Напомним, 15 ноября Силы обороны Украины уже атаковали НПЗ в Рязанской области.

Генштаб ВС (7260) НПЗ (372) россия (98078) Рязань (23) Донецкая область (11383) Удары по РФ (664)
Героям слава!
20.11.2025 14:31 Ответить
Шановний штабе, чому у мацкві Є СВІТЛО, а в Києві НЕМА????
ЦЕ НЕПОДОБСТВО . Відключайте мацкву від постачання Назло цуке Трампу.
20.11.2025 14:34 Ответить
"ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт ..."
І Феодосія чекає, і Саратов, і Енгельс...
Очікують всі НПЗ, порти по відвантаженні нафти і всі аеродроми ерефії!!!
