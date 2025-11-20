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Новини Атака дронів на НПЗ в Рязанській області РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Вночі уражено Рязанський НПЗ. Під ударом також зосередження окупантів на Донеччині, - Генштаб

Уражено Рязанський НПЗ: виникла пожежа на підприємстві

Сили оборони України в ніч на 20 листопада завдали повторного удару по Рязанському НПЗ у Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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НПЗ

Було повторно атаковано Рязанський нафтопереробний завод.

"Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Інші ураження

Також захисники вдарили по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати рашистів уточнюються.

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Атака на Рязанський НПЗ

Нагадаємо, 15 листопада Сили оборони України вже атакували НПЗ у Рязанській області.

Автор: 

Генштаб ЗС (8438) НПЗ (1001) росія (70276) Рязань (30) Донецька область (11267) Удари по РФ (1001)
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20.11.2025 14:31 Відповісти
Шановний штабе, чому у мацкві Є СВІТЛО, а в Києві НЕМА????
ЦЕ НЕПОДОБСТВО . Відключайте мацкву від постачання Назло цуке Трампу.
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20.11.2025 14:34 Відповісти
"ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт ..."
І Феодосія чекає, і Саратов, і Енгельс...
Очікують всі НПЗ, порти по відвантаженні нафти і всі аеродроми ерефії!!!
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20.11.2025 14:37 Відповісти
 
 