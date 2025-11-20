Вночі уражено Рязанський НПЗ. Під ударом також зосередження окупантів на Донеччині, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 20 листопада завдали повторного удару по Рязанському НПЗ у Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ
Було повторно атаковано Рязанський нафтопереробний завод.
"Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється.
Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.
Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Інші ураження
Також захисники вдарили по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області.
Втрати рашистів уточнюються.
Атака на Рязанський НПЗ
Нагадаємо, 15 листопада Сили оборони України вже атакували НПЗ у Рязанській області.
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ЦЕ НЕПОДОБСТВО . Відключайте мацкву від постачання Назло цуке Трампу.
І Феодосія чекає, і Саратов, і Енгельс...
Очікують всі НПЗ, порти по відвантаженні нафти і всі аеродроми ерефії!!!