Українською зброєю уражено авіаремонтний завод і літак А-60 у Таганрозі, атаковано нафтову інфраструктуру в Новоросійську та Туапсе, – Генштаб
У ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Таганрогу
Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро".
Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.
"Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.
Удар по нафтовому терміналу та НПЗ
Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА.
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Насправді, це був "страйк" з категорії "болючий щєлбан по в'ялому вялічію". Бо це єдиний літак засрашки з легендарною "лазерною зброєю", яку навіть, за совковими легендами, хотіли за допомогою РН Енергія запуляти на орбіту (ну, тією Енергією, якою вивели Буран на орбіту, а потім затопили залізобетонну болванку з назвою "масогабарітний макет лазерної орбітальної платформи СКІФ - після чого і Енергію, і Буран буквально викинули на смітник, а єдиний літак А-60 наступні 35 років використовували для попилу бюджетного бабла на "лазерну програму озброєнь").
А по совковим реліктам холодної війни - ну, таке собі. Щєлбан для вєранутих в скрєпи болючий, але для правлячого авторитарного режиму - похєр на це взагалі, стійкість режиму від цього не залежить ніяк.
сумніваюсь що українською.. може й Таурусом німецьким , а охлосу подають як українську