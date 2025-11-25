УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по енергетиці в РФ
3 997 21

Українською зброєю уражено авіаремонтний завод і літак А-60 у Таганрозі, атаковано нафтову інфраструктуру в Новоросійську та Туапсе, – Генштаб

Горить літак у Таганрозі

У ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по Таганрогу

Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

"Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі уражено Рязанський НПЗ. Під ударом також зосередження окупантів на Донеччині, - Генштаб

Удар по нафтовому терміналу та НПЗ

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Читайте: Найбільший НПЗ "Роснєфті" повністю зупинився після атаки українських дронів, – Reuters

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА.

Автор: 

Генштаб ЗС (8456) НПЗ (1005) Удари по РФ (1008) Таганрог (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
фламіндічі знов відпочивали? нептунами роздовбали все...
показати весь коментар
25.11.2025 11:04 Відповісти
+4
Побільше би.
показати весь коментар
25.11.2025 10:57 Відповісти
+4
А чому не фламіндою? Не літає?
показати весь коментар
25.11.2025 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побільше би.
показати весь коментар
25.11.2025 10:57 Відповісти
Чого "побільше"? Літаків А-60? Так в засрашці він один був. Дістався від совка. Ну, насправді, було 2, але перший згорів ще за часів совка ніби від недбалості.

Насправді, це був "страйк" з категорії "болючий щєлбан по в'ялому вялічію". Бо це єдиний літак засрашки з легендарною "лазерною зброєю", яку навіть, за совковими легендами, хотіли за допомогою РН Енергія запуляти на орбіту (ну, тією Енергією, якою вивели Буран на орбіту, а потім затопили залізобетонну болванку з назвою "масогабарітний макет лазерної орбітальної платформи СКІФ - після чого і Енергію, і Буран буквально викинули на смітник, а єдиний літак А-60 наступні 35 років використовували для попилу бюджетного бабла на "лазерну програму озброєнь").
показати весь коментар
25.11.2025 12:30 Відповісти
Побільше таких ударів.
показати весь коментар
25.11.2025 13:16 Відповісти
Побільше б ударів по експортним нафтогазовим (і всім іншим) терміналам та по складовим комплексів С-400.

А по совковим реліктам холодної війни - ну, таке собі. Щєлбан для вєранутих в скрєпи болючий, але для правлячого авторитарного режиму - похєр на це взагалі, стійкість режиму від цього не залежить ніяк.
показати весь коментар
25.11.2025 13:23 Відповісти
І це теж.
показати весь коментар
25.11.2025 13:41 Відповісти
А що скаже Сергей Юриевич Беляков? Который очень любит разговаривать с телевизором.
показати весь коментар
25.11.2025 10:59 Відповісти
ага ...рожевим фламінго

сумніваюсь що українською.. може й Таурусом німецьким , а охлосу подають як українську
показати весь коментар
25.11.2025 11:04 Відповісти
фламіндічі знов відпочивали? нептунами роздовбали все...
показати весь коментар
25.11.2025 11:04 Відповісти
Фламінго не використовується через дефіцит рожевої фарби на виробництві.
показати весь коментар
25.11.2025 17:57 Відповісти
А-а-а... Ну все. Питання знімається. Причина ДУЖЕ поважна...
показати весь коментар
25.11.2025 18:33 Відповісти
А чому не фламіндою? Не літає?
показати весь коментар
25.11.2025 11:08 Відповісти
Полетіли віртуальні "фламінги" в вигляді долларових пачок в теплі краї слідом за етімі могдамі.
показати весь коментар
25.11.2025 11:35 Відповісти
Йой, які перебірливі вже стали - не тим, бач, роздовбали.Головне, аби там де треба і те що треба роздовбали.
показати весь коментар
25.11.2025 11:26 Відповісти
якби один навеличніший лідор галактики не спустив всі гроші на ****.нь фламіндічі, то і барсів і нептунів було в рази більше, так, що зебілушка, мимо, мимо каси в тебе сьогодні
показати весь коментар
25.11.2025 11:57 Відповісти
Проблема не в Фламінго, скоріше за все вона існуе і літає. Проблема в тому що вони збрехати про масштаби виробництва.
показати весь коментар
25.11.2025 13:18 Відповісти
Слава Богу.
показати весь коментар
25.11.2025 11:35 Відповісти
Ну на Бога надейся а сам не плошай, поэтому, слава ЗСУ они и есть БОГИ!!!
показати весь коментар
25.11.2025 11:52 Відповісти
Это очень ,очень хорошо, я бы сказал, замечательно!!! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
25.11.2025 11:51 Відповісти
за листопад вже чотирнадцять уражень НПЗ.
показати весь коментар
25.11.2025 13:29 Відповісти
Стендери на нафтоволму причалі "Шесхаріса" можно зносить "нептунами" зразу ж після монтажа нових. Хай нафту зливають у море, або купаються у ній.
показати весь коментар
25.11.2025 13:33 Відповісти
Уважаю, Urs. Кацапчиков только экономически можно загнать в гроб, причем такой, что 1917 и 1991 покажутся раем на Земле. Нефть их главный источник дохода, газ - такое. По нефти щас гайки закручиваются наиконкретнейшие, плюс АУГ возле Венесуэлы (нефть для Китая). У кацапчиков натура терпеть до последнего, а когда последнее уже пришло)))
показати весь коментар
25.11.2025 22:54 Відповісти
 
 