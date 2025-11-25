Літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському Таганрозі під час нічної атаки БпЛА спалахнув літак на військовому аеродромі.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Очевидці зняли відео, на якому видно літак, що палає.
Згідно з аналізом, його знято за 700-800 метрів від місця пожежі.
Аналітики встановили, що горить літак на військовому аеродромі "Таганрог-Південний". Він є головною випробувальною базою авіабудівного підприємства ТАНТК ім. Г. М. Берієва (Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва).
Що відомо про підприємство?
ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва - авіабудівне підприємство, що спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі проводять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.
Атака на регіони РФ
Місцева влада стверджує, що у Ростовській області внаслідок ударів БпЛА загинули 3 людини, 8 поранених.
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