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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
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Літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Таганрозі під час нічної атаки БпЛА спалахнув літак на військовому аеродромі.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Очевидці зняли відео, на якому видно літак, що палає.

Згідно з аналізом, його знято за 700-800 метрів від місця пожежі. 

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Аналітики встановили, що горить літак на військовому аеродромі "Таганрог-Південний".  Він є головною випробувальною базою авіабудівного підприємства ТАНТК ім. Г. М. Берієва (Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва).

На військовому аеродромі в Таганрозі загорівся літак
На військовому аеродромі в Таганрозі загорівся літак

Що відомо про підприємство?

ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва - авіабудівне підприємство, що спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення. Також на заводі проводять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії та Дальньої авіації російських ВПС.

Атака на регіони РФ

Місцева влада стверджує, що у Ростовській області внаслідок ударів БпЛА загинули 3 людини, 8 поранених.

Читайте: Вночі уражено Рязанський НПЗ. Під ударом також зосередження окупантів на Донеччині, - Генштаб

Автор: 

росія (70347) Удари по РФ (1008) Таганрог (21)
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Топ коментарі
+11
Схоже, що їм подобається така "движуха".
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25.11.2025 10:05 Відповісти
+5
хоть щось..
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25.11.2025 09:37 Відповісти
+3
Було б ще краще, якби той літачок був уже після виконання ремонту та ще й із заправленими паливними баками - "двіжуха" була би із вогником на поряд розташованих літачках
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25.11.2025 10:33 Відповісти
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хоть щось..
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25.11.2025 09:37 Відповісти
а ти що зробив за всей цей час войни?
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25.11.2025 11:33 Відповісти
З плюгавої вівці хоч шерсті комок.
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25.11.2025 09:56 Відповісти
Схоже, що їм подобається така "движуха".
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25.11.2025 10:05 Відповісти
Да, именно так, будем вас епать пока не придёт ********* полный писец!
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25.11.2025 10:13 Відповісти
Було б ще краще, якби той літачок був уже після виконання ремонту та ще й із заправленими паливними баками - "двіжуха" була би із вогником на поряд розташованих літачках
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25.11.2025 10:33 Відповісти
угу ... як мед, так ложками
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25.11.2025 13:08 Відповісти
Ну це не критичні втрати, які б щось вирішували.
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25.11.2025 10:36 Відповісти
один удар - уся авіація РФ на нуль ... Так ?
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25.11.2025 13:09 Відповісти
"Українські крилаті ракети "Нептун" та реактивні безпілотники "Барс" у ніч на вівторок, 25 листопада, атакували авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" у російському Таганрозі Ростовської області. На цьому заводі, ймовірно, уражено https://zn.ua/ukr/war/u-tahanrozi-pislja-ataki-mih-zhoriti-litak-nosij-lazernoji-zbroji-a-60-u-rosiji-jikh-vsoho-dva-zmi.html експериментальний літак А-60, https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hYCd65Wz9zWU1ru4Gzt8MHMpmnEdBDQUws3xToaGHbPVsAoXDnHqooQ6uVSHuvRsl?rdid=zHHkXbq7XV6SXkGs інформує Генеральний штаб Збройних Сил України. "
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25.11.2025 11:49 Відповісти
 
 