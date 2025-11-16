У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляється про атаку дронів, під ударом, ймовірно, місцева ТЕЦ. ВІДЕО+ФОТО

Ввечері неділі, 16 листопада, в російському місті Орел лунають вибухи. У мережі пишуть, що дрони атакували місцеву ТЕЦ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Орловську область атакували безпілотники

Близько 20:00 російські телеграм-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять безпілотники.

Фото: соцмережі

Після цього у місті Орел пролунали вибухи.

Фото: соцмережі

Telegram-канал Supernova+ пише, що, ймовірно, була атакована місцева ТЕЦ.

Атака дронів на Орел 13 листопада

Нагадаємо, що 13 листопада повідомлялося про те, що дрони атакували російське місто Орел. Всього під ударом перебувало 10 областей Росії.

Дивіться також: Дрони атакували Орел: Міноборони РФ каже про атаку на 10 регіонів Росії. ВIДЕО