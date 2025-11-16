У російському Орлі пролунали вибухи: повідомляється про атаку дронів, під ударом, ймовірно, місцева ТЕЦ. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері неділі, 16 листопада, в російському місті Орел лунають вибухи. У мережі пишуть, що дрони атакували місцеву ТЕЦ.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Орловську область атакували безпілотники
Близько 20:00 російські телеграм-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять безпілотники.
Після цього у місті Орел пролунали вибухи.
Telegram-канал Supernova+ пише, що, ймовірно, була атакована місцева ТЕЦ.
Атака дронів на Орел 13 листопада
Нагадаємо, що 13 листопада повідомлялося про те, що дрони атакували російське місто Орел. Всього під ударом перебувало 10 областей Росії.
Топ коментарі
+13 Luka Lukich #363772
показати весь коментар16.11.2025 21:35 Відповісти Посилання
+9 Виталий #548501
показати весь коментар16.11.2025 21:43 Відповісти Посилання
+5 Любо Неожиданнов
показати весь коментар16.11.2025 22:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І спокій з ним,
=================
сподіваюся кацапам "весело"