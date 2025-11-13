5 907

Дрони атакували Орел: Міноборони РФ каже про атаку на 10 регіонів Росії. ВIДЕО

Дрони атакували російське місто Орел. Всього під ударом 10 областей Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, атаку підтвердив губернатор Кличков.

"Ворожі атаки на Орловську область продовжуються – внаслідок роботи ППО кілька об'єктів було знищено у повітрі, частина уламків потрапила на територію житлового сектору. Пошкодження отримали кілька машин, скління балконів житлових будинків та приватних домоволодінь. Наразі інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У мережі публікували кадри атаки та роботи російської ППО.

Що кажуть в Міноборони РФ?

У відомстві заявили про збиття 130 українських БпЛА протягом ночі.

По 32 дрони атакували Курську та Бєлгородську області.

20 цілей нібито збили над територією Воронезької області, 17 - над акваторією Чорного моря, 7 - над територією окупованого Криму, 6 - в Орловській області, 5 - у Краснодарському краї, 4 - у Тамбовській області, три - у Ростовській, два - у Брянській, по одному над Тульською та Московською областю. 

Що передувало?

Нагадаємо, 5 листопада дрони атакували ТЕЦ в Орлі.

Топ коментарі
Некуй було збивати і ничого б не пошкодило б, ані автівки ані балкони тощо. Нехай би летіли б собі ці добрі птахи миру куди їм треба.
13.11.2025 08:37 Відповісти
Схоже на білий фосфор. Уявляєте паніку від такого явища у маскві? 😁
13.11.2025 08:25 Відповісти
Може салютом збивали?🤔
13.11.2025 08:32 Відповісти
13.11.2025 08:25 Відповісти
Не уявляю, ибо в маскве дронов давно не видели, те единичные, что залетели были на окраинах, один до центра долетел, но это был дрон Касьянова, подразделение которого ЗЕля разогнал
13.11.2025 13:39 Відповісти
13.11.2025 08:32 Відповісти
судячи по" наслідкам " скоріш за все БПЛА був салютом заряджаний
13.11.2025 08:51 Відповісти
Можливо небо підсвічували для виявлення дронів.
13.11.2025 09:18 Відповісти
Что за странный золотой дождь. Что-то взорвалось в воздухе?
13.11.2025 08:37 Відповісти
це на честь Трампа, роковини його московського турне
13.11.2025 09:04 Відповісти
После этих дурацких статей CNN стали посмешищем. А три дня назад руководство BBC ушло в отставку, после подделанных видео с Трампом. Трамп сам всех может обоссать.
13.11.2025 09:18 Відповісти
Абсолютно с вами согласен, Трамп может, он золотому дождю обучался в Москве у лубянских инструкторш.
13.11.2025 09:22 Відповісти
Зная Трампа, это вполне возможно.
13.11.2025 09:34 Відповісти
13.11.2025 08:37 Відповісти
Навіщо кацапи самі себе білим фосфором обстрілюють? 🤣🤣🤣
13.11.2025 08:58 Відповісти
Небо підсвічують для зенітних розрахунків з метою пошуку дронів
13.11.2025 09:21 Відповісти
Білий фосфор кожному кацапу в п'ятачок 🐽
13.11.2025 10:06 Відповісти
апять абломкі
13.11.2025 08:58 Відповісти
Пострадавших нєт, а в нас трупи кожного дня, так ціль таких атак, тіпа напугать?!
13.11.2025 09:30 Відповісти
Якщо у москві таке буде щодня, звідти втечуть 3 млн каців і їх економіка рухне.
13.11.2025 11:10 Відповісти
Це вже блекаут чи ще ні?
13.11.2025 11:45 Відповісти
Це фрагменти ракети.
14.11.2025 15:14 Відповісти
 
 