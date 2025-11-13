Дрони атакували Орел: Міноборони РФ каже про атаку на 10 регіонів Росії. ВIДЕО

Дрони атакували російське місто Орел. Всього під ударом 10 областей Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, атаку підтвердив губернатор Кличков.

"Ворожі атаки на Орловську область продовжуються – внаслідок роботи ППО кілька об'єктів було знищено у повітрі, частина уламків потрапила на територію житлового сектору. Пошкодження отримали кілька машин, скління балконів житлових будинків та приватних домоволодінь. Наразі інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У мережі публікували кадри атаки та роботи російської ППО.

Що кажуть в Міноборони РФ?

У відомстві заявили про збиття 130 українських БпЛА протягом ночі.

По 32 дрони атакували Курську та Бєлгородську області.

20 цілей нібито збили над територією Воронезької області, 17 - над акваторією Чорного моря, 7 - над територією окупованого Криму, 6 - в Орловській області, 5 - у Краснодарському краї, 4 - у Тамбовській області, три - у Ростовській, два - у Брянській, по одному над Тульською та Московською областю.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 листопада дрони атакували ТЕЦ в Орлі.