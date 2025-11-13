Спільна заява G7: Путін має заплатити найвищу ціну за війну
Члени "Групи семи" домовилися про посилення економічного тиску на Росю з метою примусити її припинити агресію проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій урядом Канади.
Посилення санкцій і підтримка України
У документі наголошується, що держави-учасниці розглядають можливість додаткових санкцій проти організацій, які допомагають фінансувати воєнні дії Москви.
"Ми посилюємо економічний тиск на Росію та вивчаємо можливість запровадження заходів проти держав і установ, які допомагають фінансувати її воєнні зусилля", — йдеться у заяві.
Міністри закордонних справ також підтвердили, що розглядають подальше використання заморожених російських активів для підтримки України та її оборонних потреб.
Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами.
G7 також засудила:
-
військову підтримку Росії з боку Ірану та Північної Кореї;
-
постачання зброї та товарів подвійного призначення з Китаю;
-
спроби обходу санкцій через треті країни.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який бере участь у зустрічі, зазначив, що головна мета союзників — зробити "ціну війни для Путіна нестерпною".
Підтримка України залишається пріоритетом
"Ми підтверджуємо, що тривають розмови стосовно різноманітних фінансових механізмів, зокрема подальшого використання заморожених російських суверенних коштів у наших юрисдикціях, аби спільно підтримати Україну", — йдеться у спільній заяві.
Раніше ми повідомляли, що Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики в Україні.
"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності", - сказав зокрема він.
У Вас роздвоєння особистості, панове . . . Якщо неприпустимість зміни міжнародно-визнаних кордонів силовими методами, то лінія фронту НЕ МАЄ бути основою для майбутніх переговорів !!! Такою основою має бути МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИЙ кордон.
А так, Ви заохочуєте грабіжників до нових грабежів, вбивць - до нових вбивств.
Натомість має бути сформульований новий принцип міжнародного права : до стандартного принципу непорушності кордонів має бути внесено виключення - у разі здійснення агресії з метою захоплення території агресор має, навпаки, бути позбавлений частини своєї території в якості компенсації жертві !!!
Тобто ця війна повинна закінчитися не просто поверненням Україні її територій в кордонах 2013 року, але і передачею Україні прикордонних областей, від Брянської області до Краснодарського краю.
От це була б справедливість. А не винагороджувати путіна територією за 10 років вбивств і грабежів.
До речі, в перемогу світової медицини над раком в майбутньому я вірю . . .
