Спільна заява G7: Путін має заплатити найвищу ціну за війну

Члени "Групи семи" домовилися про посилення економічного тиску на Росю з метою примусити її припинити агресію проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій урядом Канади.

Посилення санкцій і підтримка України

У документі наголошується, що держави-учасниці розглядають можливість додаткових санкцій проти організацій, які допомагають фінансувати воєнні дії Москви.

"Ми посилюємо економічний тиск на Росію та вивчаємо можливість запровадження заходів проти держав і установ, які допомагають фінансувати її воєнні зусилля", — йдеться у заяві.

Міністри закордонних справ також підтвердили, що розглядають подальше використання заморожених російських активів для підтримки України та її оборонних потреб.

Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами.

G7 також засудила:

військову підтримку Росії з боку Ірану та Північної Кореї;

постачання зброї та товарів подвійного призначення з Китаю;

спроби обходу санкцій через треті країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який бере участь у зустрічі, зазначив, що головна мета союзників — зробити "ціну війни для Путіна нестерпною".

Підтримка України залишається пріоритетом

"Ми підтверджуємо, що тривають розмови стосовно різноманітних фінансових механізмів, зокрема подальшого використання заморожених російських суверенних коштів у наших юрисдикціях, аби спільно підтримати Україну", — йдеться у спільній заяві.

Раніше ми повідомляли, що Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики в Україні.

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності", - сказав зокрема він.

