Спільна заява G7: Путін має заплатити найвищу ціну за війну

Спільна заява G7: агресію Москви потрібно зупинити економічним тиском

Члени "Групи семи" домовилися про посилення економічного тиску на Росю з метою примусити її припинити агресію проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій урядом Канади.

Посилення санкцій і підтримка України

У документі наголошується, що держави-учасниці розглядають можливість додаткових санкцій проти організацій, які допомагають фінансувати воєнні дії Москви.

"Ми посилюємо економічний тиск на Росію та вивчаємо можливість запровадження заходів проти держав і установ, які допомагають фінансувати її воєнні зусилля", — йдеться у заяві.

Міністри закордонних справ також підтвердили, що розглядають подальше використання заморожених російських активів для підтримки України та її оборонних потреб.

Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами.

G7 також засудила:

  • військову підтримку Росії з боку Ірану та Північної Кореї;

  • постачання зброї та товарів подвійного призначення з Китаю;

  • спроби обходу санкцій через треті країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який бере участь у зустрічі, зазначив, що головна мета союзників — зробити "ціну війни для Путіна нестерпною".

Підтримка України залишається пріоритетом

"Ми підтверджуємо, що тривають розмови стосовно різноманітних фінансових механізмів, зокрема подальшого використання заморожених російських суверенних коштів у наших юрисдикціях, аби спільно підтримати Україну", — йдеться у спільній заяві.

Раніше ми повідомляли, що Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністрами країн "Групи семи" прокоментував викриття корупції у сфері енергетики в Україні.

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності", - сказав зокрема він. 

Топ коментарі
+8
"Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами."

У Вас роздвоєння особистості, панове . . . Якщо неприпустимість зміни міжнародно-визнаних кордонів силовими методами, то лінія фронту НЕ МАЄ бути основою для майбутніх переговорів !!! Такою основою має бути МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИЙ кордон.
А так, Ви заохочуєте грабіжників до нових грабежів, вбивць - до нових вбивств.

Натомість має бути сформульований новий принцип міжнародного права : до стандартного принципу непорушності кордонів має бути внесено виключення - у разі здійснення агресії з метою захоплення території агресор має, навпаки, бути позбавлений частини своєї території в якості компенсації жертві !!!
Тобто ця війна повинна закінчитися не просто поверненням Україні її територій в кордонах 2013 року, але і передачею Україні прикордонних областей, від Брянської області до Краснодарського краю.
От це була б справедливість. А не винагороджувати путіна територією за 10 років вбивств і грабежів.
13.11.2025 01:15 Відповісти
+5
Поки міжнародна спільнота грається в занепокоєння та засудження, ігноруючи беззаконня та корупцію в Україні, найвищу ціну за цю війну платять прості українці.
13.11.2025 00:53 Відповісти
+3
Г7, є вiльна каса, еее.. окоп.
13.11.2025 01:37 Відповісти
Потужно звичайно, але хоч щось в порівнянні з зеленими виродками
13.11.2025 00:47 Відповісти
13.11.2025 00:53 Відповісти
А як інакше? Це ж ми самі корупцію продукуємо, виховуємо з дитинства, толеруємо, а потім вона нас вбиває.
13.11.2025 01:13 Відповісти
А ще було б гарно кожному українцю дати по мільйону доларів. І перемогти рак.
13.11.2025 08:26 Відповісти
миндич с зеленским нам помогут по ляму, у них уже точно есть)
13.11.2025 09:45 Відповісти
Прогрес двигають мрійники, а не реалісти

До речі, в перемогу світової медицини над раком в майбутньому я вірю . . .
13.11.2025 21:31 Відповісти
Спитав кацап.
13.11.2025 01:38 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
13.11.2025 01:53 Відповісти
Це місто буде знищене в нулину.
13.11.2025 01:59 Відповісти
Екскурсії як в драмтеатрі маріка.
13.11.2025 02:04 Відповісти
Дітей виборців свинюковича загнали 😊
Те саме і слов'янськ з краматорськом чекає.
13.11.2025 02:09 Відповісти
Далі буде геноцид дамбасу руками кацапів.
Кацап вбий кацапа 😄
13.11.2025 02:14 Відповісти
Таджиків повний марік, дамбасабад набудують в ім'я кадирова, іншалла 😂
13.11.2025 02:20 Відповісти
Так, московія розпадеться і москва буде розграбована.
Слава Перемозі! 🔱
13.11.2025 02:25 Відповісти
Як дітки з маріупольского драмтеатру
13.11.2025 02:37 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
13.11.2025 02:24 Відповісти
13.11.2025 01:37 Відповісти
Має. Але заплатить Україна, бо світова спільнота виявилася імпотентною (у черговий раз).
13.11.2025 01:58 Відповісти
Збірка сімох імпотентів.
13.11.2025 05:16 Відповісти
Ну так((І зупиниться він там де зможе дійти,і що тоді?((Все подаруєте,пробачите і заживете як раніше,пущє прєжнєва?(((
