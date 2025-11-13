Совместное заявление G7: Путин должен заплатить самую высокую цену за войну

Члены "Группы семи" договорились об усилении экономического давления на Россию с целью заставить ее прекратить агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, обнародованном правительством Канады.

Усиление санкций и поддержка Украины

В документе отмечается, что государства-участники рассматривают возможность дополнительных санкций против организаций, которые помогают финансировать военные действия Москвы.

"Мы усиливаем экономическое давление на Россию и изучаем возможность введения мер против государств и учреждений, которые помогают финансировать ее военные усилия", — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел также подтвердили, что рассматривают дальнейшее использование замороженных российских активов для поддержки Украины и ее оборонных нужд.

Участники встречи подчеркнули, что нынешняя линия фронта должна стать основой для будущих переговоров о прекращении огня, и подчеркнули недопустимость изменения международно признанных границ силовыми методами.

G7 также осудила:

военную поддержку России со стороны Ирана и Северной Кореи;

поставки оружия и товаров двойного назначения из Китая;

попытки обхода санкций через третьи страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, участвующий во встрече, отметил, что главная цель союзников — сделать "цену войны для Путина невыносимой".

Поддержка Украины остается приоритетом

"Мы подтверждаем, что продолжаются переговоры о различных финансовых механизмах, в частности о дальнейшем использовании замороженных российских суверенных средств в наших юрисдикциях, чтобы совместно поддержать Украину", — говорится в совместном заявлении.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики в Украине.

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности", — сказал он в частности.

