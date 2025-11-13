РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11755 посетителей онлайн
Новости Встреча глав МИД G7 в Канаде G7 готовит новые рычаги влияния на Россию Поддержка Украины странами G7
2 334 29

Совместное заявление G7: Путин должен заплатить самую высокую цену за войну

Совместное заявление G7: агрессию Москвы нужно остановить экономическим давлением

Члены "Группы семи" договорились об усилении экономического давления на Россию с целью заставить ее прекратить агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, обнародованном правительством Канады.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Усиление санкций и поддержка Украины

В документе отмечается, что государства-участники рассматривают возможность дополнительных санкций против организаций, которые помогают финансировать военные действия Москвы.

"Мы усиливаем экономическое давление на Россию и изучаем возможность введения мер против государств и учреждений, которые помогают финансировать ее военные усилия", — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел также подтвердили, что рассматривают дальнейшее использование замороженных российских активов для поддержки Украины и ее оборонных нужд.

Читайте также: Страны G7 готовят два ограничения цен на российские нефтепродукты, — Reuters

Участники встречи подчеркнули, что нынешняя линия фронта должна стать основой для будущих переговоров о прекращении огня, и подчеркнули недопустимость изменения международно признанных границ силовыми методами.

G7 также осудила:

  • военную поддержку России со стороны Ирана и Северной Кореи;

  • поставки оружия и товаров двойного назначения из Китая;

  • попытки обхода санкций через третьи страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, участвующий во встрече, отметил, что главная цель союзников — сделать "цену войны для Путина невыносимой".

Читайте также: Канада ввела новые санкции против РФ: в списке — 100 судов "теневого флота"

Поддержка Украины остается приоритетом

"Мы подтверждаем, что продолжаются переговоры о различных финансовых механизмах, в частности о дальнейшем использовании замороженных российских суверенных средств в наших юрисдикциях, чтобы совместно поддержать Украину", — говорится в совместном заявлении.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики в Украине.

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности", — сказал он в частности.

Читайте также: Главы МИД G7 подтвердят поддержку Украины на фоне агрессии РФ, - канадская министр Ананд

Автор: 

G7 (900) россия (98013) санкции (12029)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
"Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами."

У Вас роздвоєння особистості, панове . . . Якщо неприпустимість зміни міжнародно-визнаних кордонів силовими методами, то лінія фронту НЕ МАЄ бути основою для майбутніх переговорів !!! Такою основою має бути МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИЙ кордон.
А так, Ви заохочуєте грабіжників до нових грабежів, вбивць - до нових вбивств.

Натомість має бути сформульований новий принцип міжнародного права : до стандартного принципу непорушності кордонів має бути внесено виключення - у разі здійснення агресії з метою захоплення території агресор має, навпаки, бути позбавлений частини своєї території в якості компенсації жертві !!!
Тобто ця війна повинна закінчитися не просто поверненням Україні її територій в кордонах 2013 року, але і передачею Україні прикордонних областей, від Брянської області до Краснодарського краю.
От це була б справедливість. А не винагороджувати путіна територією за 10 років вбивств і грабежів.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:15 Ответить
+3
Поки міжнародна спільнота грається в занепокоєння та засудження, ігноруючи беззаконня та корупцію в Україні, найвищу ціну за цю війну платять прості українці.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:53 Ответить
+2
Г7, є вiльна каса, еее.. окоп.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно звичайно, але хоч щось в порівнянні з зеленими виродками
показать весь комментарий
13.11.2025 00:47 Ответить
Поки міжнародна спільнота грається в занепокоєння та засудження, ігноруючи беззаконня та корупцію в Україні, найвищу ціну за цю війну платять прості українці.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:53 Ответить
А як інакше? Це ж ми самі корупцію продукуємо, виховуємо з дитинства, толеруємо, а потім вона нас вбиває.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:13 Ответить
"Учасники зустрічі наголосили, що нинішня лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів про припинення вогню, і підкреслили неприпустимість змін міжнародно визнаних кордонів силовими методами."

У Вас роздвоєння особистості, панове . . . Якщо неприпустимість зміни міжнародно-визнаних кордонів силовими методами, то лінія фронту НЕ МАЄ бути основою для майбутніх переговорів !!! Такою основою має бути МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИЙ кордон.
А так, Ви заохочуєте грабіжників до нових грабежів, вбивць - до нових вбивств.

Натомість має бути сформульований новий принцип міжнародного права : до стандартного принципу непорушності кордонів має бути внесено виключення - у разі здійснення агресії з метою захоплення території агресор має, навпаки, бути позбавлений частини своєї території в якості компенсації жертві !!!
Тобто ця війна повинна закінчитися не просто поверненням Україні її територій в кордонах 2013 року, але і передачею Україні прикордонних областей, від Брянської області до Краснодарського краю.
От це була б справедливість. А не винагороджувати путіна територією за 10 років вбивств і грабежів.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:15 Ответить
Спитав кацап.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:38 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
13.11.2025 01:53 Ответить
Це місто буде знищене в нулину.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:59 Ответить
Екскурсії як в драмтеатрі маріка.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:04 Ответить
Дітей виборців свинюковича загнали 😊
Те саме і слов'янськ з краматорськом чекає.
показать весь комментарий
13.11.2025 02:09 Ответить
Далі буде геноцид дамбасу руками кацапів.
Кацап вбий кацапа 😄
показать весь комментарий
13.11.2025 02:14 Ответить
Таджиків повний марік, дамбасабад набудують в ім'я кадирова, іншалла 😂
показать весь комментарий
13.11.2025 02:20 Ответить
Так, московія розпадеться і москва буде розграбована.
Слава Перемозі! 🔱
показать весь комментарий
13.11.2025 02:25 Ответить
Як дітки з маріупольского драмтеатру
показать весь комментарий
13.11.2025 02:37 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
показать весь комментарий
13.11.2025 02:24 Ответить
Г7, є вiльна каса, еее.. окоп.
показать весь комментарий
13.11.2025 01:37 Ответить
Має. Але заплатить Україна, бо світова спільнота виявилася імпотентною (у черговий раз).
показать весь комментарий
13.11.2025 01:58 Ответить
Збірка сімох імпотентів.
показать весь комментарий
13.11.2025 05:16 Ответить
Ну так((І зупиниться він там де зможе дійти,і що тоді?((Все подаруєте,пробачите і заживете як раніше,пущє прєжнєва?(((
показать весь комментарий
13.11.2025 06:15 Ответить
 
 