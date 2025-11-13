Совместное заявление G7: Путин должен заплатить самую высокую цену за войну
Члены "Группы семи" договорились об усилении экономического давления на Россию с целью заставить ее прекратить агрессию против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, обнародованном правительством Канады.
Усиление санкций и поддержка Украины
В документе отмечается, что государства-участники рассматривают возможность дополнительных санкций против организаций, которые помогают финансировать военные действия Москвы.
"Мы усиливаем экономическое давление на Россию и изучаем возможность введения мер против государств и учреждений, которые помогают финансировать ее военные усилия", — говорится в заявлении.
Министры иностранных дел также подтвердили, что рассматривают дальнейшее использование замороженных российских активов для поддержки Украины и ее оборонных нужд.
Участники встречи подчеркнули, что нынешняя линия фронта должна стать основой для будущих переговоров о прекращении огня, и подчеркнули недопустимость изменения международно признанных границ силовыми методами.
G7 также осудила:
-
военную поддержку России со стороны Ирана и Северной Кореи;
-
поставки оружия и товаров двойного назначения из Китая;
-
попытки обхода санкций через третьи страны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, участвующий во встрече, отметил, что главная цель союзников — сделать "цену войны для Путина невыносимой".
Поддержка Украины остается приоритетом
"Мы подтверждаем, что продолжаются переговоры о различных финансовых механизмах, в частности о дальнейшем использовании замороженных российских суверенных средств в наших юрисдикциях, чтобы совместно поддержать Украину", — говорится в совместном заявлении.
Ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министрами стран "Группы семи" прокомментировал разоблачение коррупции в сфере энергетики в Украине.
"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности", — сказал он в частности.
У Вас роздвоєння особистості, панове . . . Якщо неприпустимість зміни міжнародно-визнаних кордонів силовими методами, то лінія фронту НЕ МАЄ бути основою для майбутніх переговорів !!! Такою основою має бути МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИЙ кордон.
А так, Ви заохочуєте грабіжників до нових грабежів, вбивць - до нових вбивств.
Натомість має бути сформульований новий принцип міжнародного права : до стандартного принципу непорушності кордонів має бути внесено виключення - у разі здійснення агресії з метою захоплення території агресор має, навпаки, бути позбавлений частини своєї території в якості компенсації жертві !!!
Тобто ця війна повинна закінчитися не просто поверненням Україні її територій в кордонах 2013 року, але і передачею Україні прикордонних областей, від Брянської області до Краснодарського краю.
От це була б справедливість. А не винагороджувати путіна територією за 10 років вбивств і грабежів.
Те саме і слов'янськ з краматорськом чекає.
Кацап вбий кацапа 😄
Слава Перемозі! 🔱
каса, еее.. окоп.