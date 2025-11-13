Дроны атаковали Орел: Минобороны РФ сообщает об атаке на 10 регионов России. ВИДЕО
Дроны атаковали российский город Орел. Всего под ударом 10 областей России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку подтвердил губернатор Кличков.
"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть обломков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекление балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В сети публиковали кадры атаки и работы российской ПВО.
Что говорят в Минобороны РФ?
В ведомстве заявили о сбивании 130 украинских БПЛА в течение ночи.
По 32 дрона атаковали Курскую и Белгородскую области.
20 целей якобы сбили над территорией Воронежской области, 17 - над акваторией Черного моря, 7 - над территорией оккупированного Крыма, 6 - в Орловской области, 5 - в Краснодарском крае, 4 - в Тамбовской области, три - в Ростовской, два - в Брянской, по одному над Тульской и Московской областью.
Что предшествовало?
Напомним, 5 ноября дроны атаковали ТЭЦ в Орле.
