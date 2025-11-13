РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 626 15

Дроны атаковали Орел: Минобороны РФ сообщает об атаке на 10 регионов России. ВИДЕО

Дроны атаковали российский город Орел. Всего под ударом 10 областей России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку подтвердил губернатор Кличков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть обломков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекление балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В сети публиковали кадры атаки и работы российской ПВО.

Читайте: Совместное заявление G7: Путин должен заплатить самую высокую цену за войну

Что говорят в Минобороны РФ?

В ведомстве заявили о сбивании 130 украинских БПЛА в течение ночи.

По 32 дрона атаковали Курскую и Белгородскую области.

20 целей якобы сбили над территорией Воронежской области, 17 - над акваторией Черного моря, 7 - над территорией оккупированного Крыма, 6 - в Орловской области, 5 - в Краснодарском крае, 4 - в Тамбовской области, три - в Ростовской, два - в Брянской, по одному над Тульской и Московской областью.

Читайте: Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский

Что предшествовало?

Напомним, 5 ноября дроны атаковали ТЭЦ в Орле.

Атака дронов на области России: что известно?

Автор: 

россия (98013) Удары по РФ (657) Орел (7)
Топ комментарии
+2
Схоже на білий фосфор. Уявляєте паніку від такого явища у маскві? 😁
показать весь комментарий
13.11.2025 08:25 Ответить
+2
Некуй було збивати і ничого б не пошкодило б, ані автівки ані балкони тощо. Нехай би летіли б собі ці добрі птахи миру куди їм треба.
показать весь комментарий
13.11.2025 08:37 Ответить
+2
апять абломкі
показать весь комментарий
13.11.2025 08:58 Ответить
Схоже на білий фосфор. Уявляєте паніку від такого явища у маскві? 😁
показать весь комментарий
13.11.2025 08:25 Ответить
Може салютом збивали?🤔
показать весь комментарий
13.11.2025 08:32 Ответить
судячи по" наслідкам " скоріш за все БПЛА був салютом заряджаний
показать весь комментарий
13.11.2025 08:51 Ответить
Можливо небо підсвічували для виявлення дронів.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:18 Ответить
Что за странный золотой дождь. Что-то взорвалось в воздухе?
показать весь комментарий
13.11.2025 08:37 Ответить
це на честь Трампа, роковини його московського турне
показать весь комментарий
13.11.2025 09:04 Ответить
После этих дурацких статей CNN стали посмешищем. А три дня назад руководство BBC ушло в отставку, после подделанных видео с Трампом. Трамп сам всех может обоссать.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:18 Ответить
Абсолютно с вами согласен, Трамп может, он золотому дождю обучался в Москве у лубянских инструкторш.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:22 Ответить
Зная Трампа, это вполне возможно.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:34 Ответить
Некуй було збивати і ничого б не пошкодило б, ані автівки ані балкони тощо. Нехай би летіли б собі ці добрі птахи миру куди їм треба.
показать весь комментарий
13.11.2025 08:37 Ответить
Навіщо кацапи самі себе білим фосфором обстрілюють? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.11.2025 08:58 Ответить
Небо підсвічують для зенітних розрахунків з метою пошуку дронів
показать весь комментарий
13.11.2025 09:21 Ответить
апять абломкі
показать весь комментарий
13.11.2025 08:58 Ответить
Пострадавших нєт, а в нас трупи кожного дня, так ціль таких атак, тіпа напугать?!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:30 Ответить
 
 