В российском Орле прогремели взрывы: сообщается об атаке дронов, под ударом, вероятно, местная ТЭЦ. ВИДЕО

Вечером воскресенья, 16 ноября, в российском городе Орел раздаются взрывы. В сети пишут, что дроны атаковали местную ТЭЦ.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Орловскую область атаковали беспилотники

Около 20:00 российские телеграм-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят беспилотники.

Фото: соцсети

После этого в городе Орел раздались взрывы.

Фото: соцсети

Telegram-канал Supernova+ пишет, что, вероятно, была атакована местная ТЭЦ.

Атака дронов на Орел 13 ноября

Напомним, что 13 ноября сообщалось о том, что дроны атаковали российский город Орел. Всего под ударом 10 областей России.

+13
ТЕЦ - пNздець.
16.11.2025 21:35 Ответить
+9
А вийде як з НПЗ і портом... Піару багато, а через пару днів все запрацює.
16.11.2025 21:43 Ответить
+5
та да чтото неясное. наверное курят много. или коптят свинину.
16.11.2025 22:01 Ответить
16.11.2025 21:35 Ответить
непонятно как то...дим)))
16.11.2025 21:35 Ответить
16.11.2025 22:01 Ответить
це не дим,а душа померлої ТЕЦ
16.11.2025 22:01 Ответить
щось довго летіли у нас вони були приблизно в 16 00
16.11.2025 21:39 Ответить
Так допомогли б, не чужі ж??
16.11.2025 22:02 Ответить
як , дорогу коротку показати ? діти їм побажали вдалого полювання .
16.11.2025 22:24 Ответить
ПВО
16.11.2025 21:42 Ответить
16.11.2025 21:43 Ответить
Дикие украинские Фламинго доклёвывают ватного орла...
16.11.2025 21:55 Ответить
Єдиного марахвону передивилися?
16.11.2025 22:02 Ответить
Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим…
І спокій з ним,
сподіваюся кацапам "весело"
16.11.2025 21:59 Ответить
Може варто почекати жорстких морозів, щоб побільше свинособак замерзло?
16.11.2025 22:26 Ответить
З чого їм мерзнути?
16.11.2025 22:39 Ответить
Вже декілька років рф атакує ТЕС, ТЕЦ і т.д. в Україні... І не зважаючи на це, Україна дось не замерзла, хоча вони цього і хотіли. То чому "замерзати" жителям рф, якщо атаки по ним тільки почались в цьому році? І наші "ударні можливості", значно менші ніж у рф...
16.11.2025 22:54 Ответить
Чому так мало?! Повинні атакуватись декілька електростанцій.
17.11.2025 06:20 Ответить
Це ви у зеленського з КабМіндічами та данилова з умеровим запитали??? Деркач з єрмаком і шуфричем, розкажуть на лохоМарафоні…
17.11.2025 09:54 Ответить
 
 