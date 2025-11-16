В российском Орле прогремели взрывы: сообщается об атаке дронов, под ударом, вероятно, местная ТЭЦ. ВИДЕО
Вечером воскресенья, 16 ноября, в российском городе Орел раздаются взрывы. В сети пишут, что дроны атаковали местную ТЭЦ.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Орловскую область атаковали беспилотники
Около 20:00 российские телеграм-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят беспилотники.
После этого в городе Орел раздались взрывы.
Telegram-канал Supernova+ пишет, что, вероятно, была атакована местная ТЭЦ.
Атака дронов на Орел 13 ноября
Напомним, что 13 ноября сообщалось о том, что дроны атаковали российский город Орел. Всего под ударом 10 областей России.
І спокій з ним,
сподіваюся кацапам "весело"