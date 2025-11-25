Самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В российском Таганроге во время ночной атаки БПЛА загорелся самолет на военном аэродроме.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Очевидцы сняли видео, на котором видно горящий самолет.

Согласно анализу, оно снято в 700-800 метрах от места пожара.

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Аналитики установили, что горит самолет на военном аэродроме "Таганрог-Южный". Он является главной испытательной базой авиастроительного предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева).





Что известно о предприятии?

ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" — авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе проводят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Атака на регионы РФ

Местные власти утверждают, что в Ростовской области в результате ударов БПЛА погибли 3 человека, 8 ранены.

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