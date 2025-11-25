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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
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Самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В российском Таганроге во время ночной атаки БПЛА загорелся самолет на военном аэродроме.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Очевидцы сняли видео, на котором видно горящий самолет.

Согласно анализу, оно снято в 700-800 метрах от места пожара.

Читайте: В российском Орле прогремели взрывы: сообщается об атаке дронов, под ударом, вероятно, местная ТЭЦ. ВИДЕО+ФОТО

Аналитики установили, что горит самолет на военном аэродроме "Таганрог-Южный". Он является главной испытательной базой авиастроительного предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева).

На военном аэродроме в Таганроге загорелся самолет
На военном аэродроме в Таганроге загорелся самолет

Что известно о предприятии?

ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" — авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе проводят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

Атака на регионы РФ

Местные власти утверждают, что в Ростовской области в результате ударов БПЛА погибли 3 человека, 8 ранены.

Читайте: Ночью поражен Рязанский НПЗ. Под ударом также сосредоточение оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

россия (97830) Удары по РФ (1002) Таганрог (21)
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Топ комментарии
+11
Схоже, що їм подобається така "движуха".
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25.11.2025 10:05 Ответить
+5
хоть щось..
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25.11.2025 09:37 Ответить
+3
Було б ще краще, якби той літачок був уже після виконання ремонту та ще й із заправленими паливними баками - "двіжуха" була би із вогником на поряд розташованих літачках
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25.11.2025 10:33 Ответить
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хоть щось..
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25.11.2025 09:37 Ответить
а ти що зробив за всей цей час войни?
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25.11.2025 11:33 Ответить
З плюгавої вівці хоч шерсті комок.
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25.11.2025 09:56 Ответить
Схоже, що їм подобається така "движуха".
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25.11.2025 10:05 Ответить
Да, именно так, будем вас епать пока не придёт ********* полный писец!
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25.11.2025 10:13 Ответить
Було б ще краще, якби той літачок був уже після виконання ремонту та ще й із заправленими паливними баками - "двіжуха" була би із вогником на поряд розташованих літачках
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25.11.2025 10:33 Ответить
угу ... як мед, так ложками
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25.11.2025 13:08 Ответить
Ну це не критичні втрати, які б щось вирішували.
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25.11.2025 10:36 Ответить
один удар - уся авіація РФ на нуль ... Так ?
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25.11.2025 13:09 Ответить
"Українські крилаті ракети "Нептун" та реактивні безпілотники "Барс" у ніч на вівторок, 25 листопада, атакували авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" у російському Таганрозі Ростовської області. На цьому заводі, ймовірно, уражено https://zn.ua/ukr/war/u-tahanrozi-pislja-ataki-mih-zhoriti-litak-nosij-lazernoji-zbroji-a-60-u-rosiji-jikh-vsoho-dva-zmi.html експериментальний літак А-60, https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hYCd65Wz9zWU1ru4Gzt8MHMpmnEdBDQUws3xToaGHbPVsAoXDnHqooQ6uVSHuvRsl?rdid=zHHkXbq7XV6SXkGs інформує Генеральний штаб Збройних Сил України. "
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25.11.2025 11:49 Ответить
 
 