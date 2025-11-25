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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Війська РФ не зможуть захопити Покровськ до кінця 2025 року, - начальник Генштабу Гнатов

Гнатов: Покровськ не зможе захопити Росія до кінця року

Росія не зможе захопити Покровськ Донецької області до кінця 2025 року, однак продовжуватиме подальші маневри.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація 

За його словами, на Покровському напрямку російська армія продовжить створювати підґрунтя для подальших маніпуляцій.

Росіяни не залишать спроб захопити Покровськ. Наразі на цьому напрямку зосереджено понад 100 000 осіб.

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ЗСУ продовжуватимуть завдавати втрат ворогу

"Ці спроби тривають вже понад рік і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватись. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини – важко прогнозувати", - пояснив Гнатов.

Він зазначив, що на "всепропальство" Україна дивиться від початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році. А перед цим дивилась під час АТО/ООС. Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8456) Донецька область (11293) Покровськ (1346) Гнатов Андрій (43) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
+11
"виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.
Хто в нас верховний головнокомандувач? - Кловун.
Як може тричі ухилянт, ні дня не відслуживши в армії,
який не може і двух слів зв'язати в речення, повний нуль і дуб - ставити завдання ЗСУ?
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25.11.2025 22:23 Відповісти
+8
А якщо не до кінця 2025, а у 2026 - то що, Покровськ від цього стане менш окупованим?
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25.11.2025 22:15 Відповісти
+8
Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Може вже час почати говори правду про сувору реальність, а не всі ці лозунги для марафону?

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем"

Ось в тому то і проблема, що "завдання" верховного головнокомандуючого - більше "політичні завдання", ніж військові... Всі його завдання спрямовані на тимчасовий, короткочасний піар, без будь-якої стратегії.
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25.11.2025 22:20 Відповісти
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Які маневри?
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25.11.2025 22:13 Відповісти
А якщо не до кінця 2025, а у 2026 - то що, Покровськ від цього стане менш окупованим?
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25.11.2025 22:15 Відповісти
>Наразі на цьому напрямку зосереджено понад 100 000 осіб.

все це біосміття би обстріляти снарядами з білим фосфором чи VX
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25.11.2025 22:19 Відповісти
Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Може вже час почати говори правду про сувору реальність, а не всі ці лозунги для марафону?

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем"

Ось в тому то і проблема, що "завдання" верховного головнокомандуючого - більше "політичні завдання", ніж військові... Всі його завдання спрямовані на тимчасовий, короткочасний піар, без будь-якої стратегії.
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25.11.2025 22:20 Відповісти
"виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.
Хто в нас верховний головнокомандувач? - Кловун.
Як може тричі ухилянт, ні дня не відслуживши в армії,
який не може і двух слів зв'язати в речення, повний нуль і дуб - ставити завдання ЗСУ?
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25.11.2025 22:23 Відповісти
У нього електорат такий, що в цьому немає необхідності - достатньо світити небрите табло кожного вечора у відосику
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25.11.2025 22:34 Відповісти
Головнокомандувач - це той за ким ви підете в бій, який має досвід, який веде вас до перемоги, якому ви довіряєте своє життя.
Я і хвилини не буду у війську під командуванням кловуна. Це просто самогубство.
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25.11.2025 22:38 Відповісти
Гнатов - соска зелі і сирського, піде на зону за зраду України, після підписання іудою зелею капітуляції.
Генштаб - совкові уйобки та зрадники.
Завдяки діям цього прорашистського Генштабу пуйло і просувається пришвидшення.
Генштаб Залужного це був єдиний нормальний і адекватний Генштаб за всю історію України та цієї війни.
Саме Генштаб Залужного звільняв Україну на фронті а ці нинішні гнатови, ******* тільки знають території України кожний день.
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25.11.2025 22:26 Відповісти
Ця зрадницька падаль - начштабу Гнатов навіть термін встановив, коли він здасть Пркровськ по договорняку пуйлу. До 1 січня.
Навіть не скриває.
Навіть не шифрується цей зелений агент пуйла.
Тепер можна відкрито працювати йому на пуйла, іуда зеля вже навіть припинив покривати всю цю рашистську зрадницьку ******* в генштабі і міноборони. І дозволив їм відкрито працювати на пуйла.
Бо скоро підпише капітуляцію
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25.11.2025 22:34 Відповісти
Нічого собі заявки від начгенштабу.
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25.11.2025 22:43 Відповісти
Амбициозный прогноз, особенно с учетом того, что до конца года осталось всего ничего. Дальше чем на месяц, как я понимаю, прогнозы в генштабе никто давать не рискует.
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25.11.2025 23:09 Відповісти
Бреше на рахунок Покровська к атаки вже в Грішіно
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26.11.2025 00:14 Відповісти
Tak rasha zaberet Pokrovsk, i zadacha vupolnena. A mu chto zrya stolko ludei polozhim?
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26.11.2025 03:48 Відповісти
І от такими гнатовими забиті МОУ і ГШ
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26.11.2025 07:34 Відповісти
 
 