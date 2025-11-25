Війська РФ не зможуть захопити Покровськ до кінця 2025 року, - начальник Генштабу Гнатов

Росія не зможе захопити Покровськ Донецької області до кінця 2025 року, однак продовжуватиме подальші маневри.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація

За його словами, на Покровському напрямку російська армія продовжить створювати підґрунтя для подальших маніпуляцій.

Росіяни не залишать спроб захопити Покровськ. Наразі на цьому напрямку зосереджено понад 100 000 осіб.

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ЗСУ продовжуватимуть завдавати втрат ворогу

"Ці спроби тривають вже понад рік і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватись. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини – важко прогнозувати", - пояснив Гнатов.

Він зазначив, що на "всепропальство" Україна дивиться від початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році. А перед цим дивилась під час АТО/ООС. Попри заяви, що "все пропало" українські захисники виконували свою задачу, а зараз продовжують зупиняти ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", - резюмував начальник Генштабу.

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За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.

Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.

Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.

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