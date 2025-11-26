В Покровске идут бои. Окружения Сил обороны нет, логистика затруднена, но обеспечивается, - ГВ "Схід"

В Покровске Донецкой области продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских захватчиков.

Об этом сообщает Группировка войск "Схід".

Бои в Покровске

"Идут бои в городе, также оккупанты засылают небольшие группы в центральную часть Покровска, задача которых - создать картинку для пропагандистских СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник, пользуясь погодными условиями, пытается проникнуть в южную часть города. Наши защитники останавливают попытки небольших вражеских групп продвинуться на север.

К обороне города привлечены подразделения десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

"Захватчики планировали захватить Покровск до сентября. Сейчас - конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери и уже вынужден задействовать резервы", - рассказали в ГВ "Схід".

Враг пытается зайти в Мирноград

Враг также усиливает давление на Мирноград, пытается перерезать логистику между Покровском и Мирноградом и зайти в город. В ответ Силы обороны наращивают свои возможности, задействуют необходимые средства, чтобы сорвать наступательные планы россиян. Уничтожается техника и личный состав оккупантов.

Защита логистики

Украинские защитники также активно работают над разрушением логистики российской армии, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники со стороны РФ.

Инженерные войска организовали защитные коридоры из сеток в тех районах, где это было возможно. Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. Этими же коридорами осуществляется эвакуация.

Там, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности, применяются тяжелые дроны, НРК или работа пешими группами. НРК также активно используют для подвоза необходимого на позиции и эвакуации раненых.

Окружения нет

"Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, и уверенно удерживают определенные позиции. Окружения наших войск нет, логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме. Призываем доверять официальным источникам и пользоваться только проверенной информацией", - отмечают в ОВ "Восток".

Какова ситуация в Покровске?