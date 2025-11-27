Україна і Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дрона-перехоплювача Octopus, - Шмигаль
Індустрія дронів
Міністерства оборони України та Великої Британії уклали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав домовленість "історичним прецедентом" та підкреслив, що виробництво у Великій Британії дозволить наростити темпи виготовлення перехоплювачів, які вже продемонстрували ефективність у боротьбі з "шахедами".
За словами міністра, планується масове виробництво - до кількох тисяч перехоплювачів на місяць. Усі виготовлені дрони передаватимуть Україні для зміцнення протиповітряної оборони.
Раніше Шмигаль повідомляв, що український дрон-перехоплювач Octopus уже запущений у серійне виробництво. Він здатен працювати вночі, під активним глушінням РЕБ та на низьких висотах.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.
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В Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.
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