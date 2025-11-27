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Новини Індустрія дронів
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Україна і Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дрона-перехоплювача Octopus, - Шмигаль

Індустрія дронів

шмигаль

Міністерства оборони України та Великої Британії уклали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Він назвав домовленість "історичним прецедентом" та підкреслив, що виробництво у Великій Британії дозволить наростити темпи виготовлення перехоплювачів, які вже продемонстрували ефективність у боротьбі з "шахедами".

За словами міністра, планується масове виробництво - до кількох тисяч перехоплювачів на місяць. Усі виготовлені дрони передаватимуть Україні для зміцнення протиповітряної оборони.

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Раніше Шмигаль повідомляв, що український дрон-перехоплювач Octopus уже запущений у серійне виробництво. Він здатен працювати вночі, під активним глушінням РЕБ та на низьких висотах.

Що передувало?

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Велика Британія (5972) дрони (8389) Шмигаль Денис (4938)
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OCTOPUS це родич Фламінго від комедіантів єврейського походження? Ще одна афера? Там , де ці шмигалі-умєрови, і різні ..мани,-ленські,- там крадіжки грубих грошей..
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27.11.2025 10:42 Відповісти
взують лохів-британців наші комбінатори.
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27.11.2025 11:00 Відповісти
А чого на прев'ю до новини не Октопус, а Шмигалюс?
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27.11.2025 10:44 Відповісти
Шмигель обізвавсь. А зовсім не чути було нічого ане від цього діяча, ані за нього...
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27.11.2025 11:33 Відповісти
стирчать пейси земиндича...не буде ні грошей ні дронів....
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27.11.2025 11:38 Відповісти
Шмиг,шлагбаум демонтуй,поки не докопались
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27.11.2025 11:40 Відповісти
 
 