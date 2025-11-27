Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение на производство дрона-перехватчика Octopus, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Министерства обороны Украины и Великобритании заключили лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал договоренность "историческим прецедентом" и подчеркнул, что производство в Великобритании позволит нарастить темпы изготовления перехватчиков, которые уже продемонстрировали эффективность в борьбе с "шахедами".

По словам министра, планируется массовое производство - до нескольких тысяч перехватчиков в месяц. Все изготовленные дроны будут переданы Украине для укрепления противовоздушной обороны.

Ранее Шмыгаль сообщал, что украинский дрон-перехватчик Octopus уже запущен в серийное производство. Он способен работать ночью, под активным глушением РЭБ и на низких высотах.

Что предшествовало?

Напомним, что 24 октября в Лондоне президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продемонстрировал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.

В Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик российских "шахедов" под названием OCTOPUS.

