РУС
Новости Индустрия дронов
353 3

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение на производство дрона-перехватчика Octopus, - Шмыгаль

Индустрия дронов

шмигаль

Министерства обороны Украины и Великобритании заключили лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал договоренность "историческим прецедентом" и подчеркнул, что производство в Великобритании позволит нарастить темпы изготовления перехватчиков, которые уже продемонстрировали эффективность в борьбе с "шахедами".

По словам министра, планируется массовое производство - до нескольких тысяч перехватчиков в месяц. Все изготовленные дроны будут переданы Украине для укрепления противовоздушной обороны.

Ранее Шмыгаль сообщал, что украинский дрон-перехватчик Octopus уже запущен в серийное производство. Он способен работать ночью, под активным глушением РЭБ и на низких высотах.

Что предшествовало?

Автор: 

Великобритания (5202) дроны (5582) Шмыгаль Денис (2906)
OCTOPUS це родич Фламінго від комедіантів єврейського походження? Ще одна афера? Там , де ці шмигалі-умєрови, і різні ..мани,-ленські,- там крадіжки грубих грошей..
27.11.2025 10:42 Ответить
взують лохів-британців наші комбінатори.
27.11.2025 11:00 Ответить
А чого на прев'ю до новини не Октопус, а Шмигалюс?
27.11.2025 10:44 Ответить
 
 