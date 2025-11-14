Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль
Индустрия дронов
В Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик российских "шахедов" под названием OCTOPUS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.
Технология дрона
По его словам, технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать –– готовят производственные линии.
"OCTOPUS" — это украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными силами и проверенная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", — подчеркнул Шмыгаль.
Перехватчики запускают в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба.
Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины, добавил Шмыгаль.
Что предшествовало
- Напомним, что 24 октября в Лондоне президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продемонстрировал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке буває по законодавству? Чи я щось плутаю?
Коли хоч один результат, крім корупційних та колаборантських скандалів буде від діяння трускавецьких фахівців, кварталівської закваски?