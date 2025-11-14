Український дрон-перехоплювач OCTOPUS запущено в серійне виробництво, - Шмигаль

OCTOPUS – український дрон-перехоплювач

В Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологія дрона

За його словами, технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять –– готують виробничі лінії.

"OCTOPUS" — саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", - наголосив Шмигаль.

Перехоплювачі запускають в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба.

Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України, додав Шмигаль.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 24 жовтня у Лондоні президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

шмигаль пішов у відставку - а уряд не пішов...
Таке буває по законодавству? Чи я щось плутаю?
14.11.2025 17:21 Відповісти
Він не пішов у відставку, він перейшов з однієї посади на іншу в КМ
14.11.2025 17:32 Відповісти
премєр -міністр не може просто так піти на іншу посаду!
14.11.2025 17:34 Відповісти
Де це таке написано?
14.11.2025 17:37 Відповісти
Українці гинуть через мародерство і брехню, щоб ви виздихали сволота
14.11.2025 23:30 Відповісти
Забивають баки наріду ''новими'' розробками, щоб ті забулися про общак Зе? А як про нього забути? На перших сторінках західної преси ганьба України, а ці прилипли до посад і думають пересидіти. Як на мене, то на цей раз не вийде.
14.11.2025 17:26 Відповісти
Знов анонси...
Коли хоч один результат, крім корупційних та колаборантських скандалів буде від діяння трускавецьких фахівців, кварталівської закваски?
14.11.2025 17:27 Відповісти
О! Ц котре?
14.11.2025 17:27 Відповісти
Шмигав би ти вже звідси, поки не посадили!
14.11.2025 17:27 Відповісти
Садити? Вішати?
14.11.2025 17:31 Відповісти
А це вже на ваш розсуд!
14.11.2025 17:32 Відповісти
А свідчення його ефективності від військовослужбовців, які беруть участь у відбиття рашистських атак з використанням БпЛА. А то у війська багато непотрібу підконтрольні "фірмочки" за завищеними цінами намагаються просунути.
14.11.2025 17:29 Відповісти
Пище Цензор. Вірити треба.
14.11.2025 17:29 Відповісти
В у кацапів шахеди мінімум 500 шт за добу робиться і ще вони постійно вдосконалюються, в ти свій дешевий піар несеш в маси мовби без шмаркліна вони би не пішли у серійне виробництво... бездарі, хабарники і крадії.
14.11.2025 17:33 Відповісти
А можна на честь зеленського назвати дрон "OSTOLOPUS"?
14.11.2025 17:37 Відповісти
Розкажи ще же ті виробничі лінії розташовані , фоточки себе на їх фоні зроби..
14.11.2025 17:37 Відповісти
на додаток до фламинго та паляниці.....брехло зелене
14.11.2025 17:40 Відповісти
А до чого тут шмигаль? Типу, озвучка?
14.11.2025 17:50 Відповісти
шмигалить просто, як і раніше....
14.11.2025 18:59 Відповісти
"на низких высотах" - так вроде нынче шахеды летают высоко?
14.11.2025 17:52 Відповісти
Любі наші нові технологіїї треба просто мовчки застосовувати, а не триндіти про них на весь світ, ще й технічні характеристики надайте, і де виробляються! Ворог вже багато чого нашого скопіював і вдосконалив і тепер використовує!
14.11.2025 17:53 Відповісти
Так дибіли ж
14.11.2025 18:26 Відповісти
Виготовляють на чиєму підприємстві ? З друзів ЗЄ.
14.11.2025 17:59 Відповісти
Octopus - синочок Фламінгі !
14.11.2025 19:13 Відповісти
Зачем производить дрон перехватчик, который ничего не перехватывает?!
Лучше закупать багги по 25т.$!!!!
14.11.2025 19:37 Відповісти
"Збільшимо в десять! І випустимо десять!"
14.11.2025 20:09 Відповісти
Котрий раз? Мабуть підряд, в черговий раз Розенблату дали? То будемо ждати пориву вітру...
14.11.2025 20:51 Відповісти
Та, як запущений в серійне.. Ішак вже майже півроку ними "воює".
14.11.2025 20:57 Відповісти
 
 