Український дрон-перехоплювач OCTOPUS запущено в серійне виробництво, - Шмигаль

В Україні запустили в серійне виробництво вітчизняний дрон-перехоплювач російських "шахедів" під назвою OCTOPUS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять –– готують виробничі лінії.

"OCTOPUS" — саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", - наголосив Шмигаль.

Перехоплювачі запускають в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба.

Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України, додав Шмигаль.

