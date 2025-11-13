Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво.

Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше", - сказав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, заступник голови ОП Павло Паліса раніше повідомив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.

Наприкінці вересня президент Зеленський заявив, що Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо

