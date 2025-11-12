Україна дедалі гірше перехоплює російські "Шахеди" та ракети, - ABC News

Показники роботи української ППО в жовтні виявилися найгіршими від початку року: було збито або подавлено лише 80% російських дронів і 54% ракет.

Про це повідомляє ABC News, яке проаналізувало дані Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Рівень перехоплення ворожих цілей погіршується

Так, із 5312 російських безпілотників усіх типів, запущених за останній місяць, Україна змогла знищити або придушити 4242 — майже 80%. Це менше, ніж показники у попередні місяці, коли рівень перехоплення перевищував 90%.

Схожа тенденція спостерігається і щодо ракет:

  • зі 270, випущених у жовтні, вдалося збити або нейтралізувати лише 146 — близько 54%, що є мінімумом із квітня.

Фактори погіршення результатів ППО

Військові аналітики, з якими поспілкувалася ABC News, припустили, що на це могло вплинути кілька факторів, зокрема різке збільшення кількості безпілотників, які запускає Росія, дефіцит Україною боєприпасів і, можливо, погодні умови. А українські офіційні особи оприлюднили лише статистичні дані, а не детальний аналіз оборонних дій.

Росія "застосовує все більше і більше" боєприпасів, заявив Олександр Данилюк, науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень. "У нас просто не вистачає перехоплювачів".

Топ коментарі
+32
А чим їх збивати - міндічами чи пізді#ем зеленського?
показати весь коментар
12.11.2025 21:38 Відповісти
+26
Ось вам результати корупції - фінансування і закупівля у міндічєй... Стосовно Міндіча то це падло знайти і вбити.
показати весь коментар
12.11.2025 21:46 Відповісти
+25
Ми це вже відчули.
показати весь коментар
12.11.2025 21:35 Відповісти
Заходу потрібен «детальний аналіз оборонних дій»… А ключі від тумбочки ґдє дєньгі лєжат не хатятс гаспада?
показати весь коментар
12.11.2025 21:38 Відповісти
Західні солдати це найкраща ппо. Де будуть солдати нато не буде жодної ракети.
показати весь коментар
12.11.2025 21:47 Відповісти
західні солдати не перебувають там де корупція , замкнуте коло
показати весь коментар
12.11.2025 21:57 Відповісти
В Ізраілі перебувають
показати весь коментар
12.11.2025 21:59 Відповісти
80% збитих шахедів це не так вже й погано. А ось з ракетми дійсно біда. І що робити незрозуміло.
показати весь коментар
12.11.2025 21:39 Відповісти
Тут важливий не відсоток збиття, а чиста кількість.
З десяти шахедів 8 збивають це непогано, а от 20% пропущених з 500 шахедів це 100 влучань.
показати весь коментар
12.11.2025 21:42 Відповісти
робити свої ракети і по кацапстану ібашити.Але з провладними зе-злодіями такого не буде.
показати весь коментар
12.11.2025 21:44 Відповісти
Та підождіть! Скоро буде 3000 шт довгих нептунів чи фламінго тоді уххх, полетить на Москву, буде відплата! Так, смарагдовий?
показати весь коментар
12.11.2025 21:41 Відповісти
Треба змусити захід ввести війська, тоді не буде ні шахедів ні ракет.
показати весь коментар
12.11.2025 21:43 Відповісти
Як варіант українці можуть перебратись до НАТО. От тільки зеленим депутатам з прокурорами там нічого робити.
показати весь коментар
12.11.2025 21:53 Відповісти
Ні, це не варіант. Моя нерухомість має бути в нато.
показати весь коментар
12.11.2025 21:56 Відповісти
Ну судя по тому что мы наблюдаем, многим не до Шахедов и ракет, там дела другие, там баблишко скирдуют...
показати весь коментар
12.11.2025 21:48 Відповісти
уже наскирдували - тепер перевозять під дах, щоб не замокло ...
показати весь коментар
12.11.2025 21:50 Відповісти
Не погане ППО й сам зеленський. Там, де він у конкретний момент, нічого не прилітає, хоча й тотально відслідковується рашистами!
показати весь коментар
12.11.2025 21:49 Відповісти
"Паляниця".
"Трембіта".
"Довгий Нептун".
"Рожевий Фламінго".
Зеленський пи.🤬.дун!!!
показати весь коментар
12.11.2025 21:49 Відповісти
Вже пройшла випробування експериментальна ракета "Юрій Довгоносий".
показати весь коментар
12.11.2025 22:29 Відповісти
А попереду зима ! Можна уявити якою вона буде ...((
показати весь коментар
12.11.2025 21:50 Відповісти
- Де ви купаєтеся?
- У ставку!
- А зимою?
- Та скільки там тої зими!
показати весь коментар
12.11.2025 21:52 Відповісти
Вже видно було як поляки збивали чи німці,чи бельгійці))
показати весь коментар
12.11.2025 21:51 Відповісти
Турки гарно збивали всіх свиней
показати весь коментар
12.11.2025 21:57 Відповісти
Турок колись і Роксолану грав(Не ті вже турки((
показати весь коментар
12.11.2025 22:00 Відповісти
На Рівненській АЕС вже побудували захист першого рівня для ключових обʼєктів станції і посилюють його другим рівнем, який може витримати влучання уламків ракет, - гендиректор станції Ткач

"Будував" Міндіч і ко?
показати весь коментар
12.11.2025 21:58 Відповісти
На жаль кацапня теж на місці не стоїть, а вдосконалюється... На жаль...
показати весь коментар
12.11.2025 22:00 Відповісти
Китай їх вдосконалює
показати весь коментар
12.11.2025 22:03 Відповісти
зеленський міг би збивати ворожі цілі своїм фламінго, але відбив його гупаючи по клавішам!
показати весь коментар
12.11.2025 22:10 Відповісти
Наші сили і засоби не встигають за нарощуванням спроможностей москальні.
показати весь коментар
12.11.2025 22:53 Відповісти
Бо виграти війну в глухій обороні неможливо, а зелений гундос пердить дронами по нпз, а не по заводам і складам ракет і дронів.
показати весь коментар
12.11.2025 23:49 Відповісти
Москва має бути зруйнована.
показати весь коментар
13.11.2025 05:52 Відповісти
 
 