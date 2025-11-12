Україна дедалі гірше перехоплює російські "Шахеди" та ракети, - ABC News

Показники роботи української ППО в жовтні виявилися найгіршими від початку року: було збито або подавлено лише 80% російських дронів і 54% ракет.

Про це повідомляє ABC News, яке проаналізувало дані Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Рівень перехоплення ворожих цілей погіршується

Так, із 5312 російських безпілотників усіх типів, запущених за останній місяць, Україна змогла знищити або придушити 4242 — майже 80%. Це менше, ніж показники у попередні місяці, коли рівень перехоплення перевищував 90%.

Схожа тенденція спостерігається і щодо ракет:

зі 270, випущених у жовтні, вдалося збити або нейтралізувати лише 146 — близько 54%, що є мінімумом із квітня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Генерал Черешня" запускає дрон-перехоплювач шахедів у серійне виробництво. ВIДЕО

Фактори погіршення результатів ППО

Військові аналітики, з якими поспілкувалася ABC News, припустили, що на це могло вплинути кілька факторів, зокрема різке збільшення кількості безпілотників, які запускає Росія, дефіцит Україною боєприпасів і, можливо, погодні умови. А українські офіційні особи оприлюднили лише статистичні дані, а не детальний аналіз оборонних дій.

Росія "застосовує все більше і більше" боєприпасів, заявив Олександр Данилюк, науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень. "У нас просто не вистачає перехоплювачів".

Також читайте: Центри ППО за прикладом Харківщини створять на Чернігівщині, Полтавщині та Запоріжжі, - Шмигаль