Украина все хуже перехватывает российские "Шахеды" и ракеты, - ABC News
Показатели работы украинской ПВО в октябре оказались худшими с начала года: было сбито или подавлено только 80% российских дронов и 54% ракет.
Об этом сообщает ABC News, которое проанализировало данные Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Уровень перехвата вражеских целей ухудшается
В частности, из 5312 российских беспилотников всех типов, запущенных за последний месяц, Украина смогла уничтожить или подавить 4242 — почти 80%. Это меньше, чем показатели в предыдущие месяцы, когда уровень перехвата превышал 90%.
Похожая тенденция наблюдается и в отношении ракет:
- Из 270, выпущенных в октябре, удалось сбить или нейтрализовать только 146 — около 54%, что является минимумом с апреля.
Факторы ухудшения результатов ПВО
Военные аналитики, с которыми пообщалась ABC News, предположили, что на это могло повлиять несколько факторов, в частности резкое увеличение количества беспилотников, запускаемых Россией, дефицит боеприпасов в Украине и, возможно, погодные условия. А украинские официальные лица обнародовали только статистические данные, а не подробный анализ оборонных действий.
Россия "применяет все больше и больше" боеприпасов, заявил Александр Данилюк, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. "У нас просто не хватает перехватчиков".
