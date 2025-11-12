РУС
Украина все хуже перехватывает российские "Шахеды" и ракеты, - ABC News

Показатели работы украинской ПВО в октябре оказались худшими с начала года: было сбито или подавлено только 80% российских дронов и 54% ракет.

Об этом сообщает ABC News, которое проанализировало данные Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уровень перехвата вражеских целей ухудшается

В частности, из 5312 российских беспилотников всех типов, запущенных за последний месяц, Украина смогла уничтожить или подавить 4242 — почти 80%. Это меньше, чем показатели в предыдущие месяцы, когда уровень перехвата превышал 90%.

Похожая тенденция наблюдается и в отношении ракет:

  • Из 270, выпущенных в октябре, удалось сбить или нейтрализовать только 146 — около 54%, что является минимумом с апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Генерал Черешня" запускает дрон-перехватчик шахидов в серийное производство. ВИДЕО

Факторы ухудшения результатов ПВО

Военные аналитики, с которыми пообщалась ABC News, предположили, что на это могло повлиять несколько факторов, в частности резкое увеличение количества беспилотников, запускаемых Россией, дефицит боеприпасов в Украине и, возможно, погодные условия. А украинские официальные лица обнародовали только статистические данные, а не подробный анализ оборонных действий.

Россия "применяет все больше и больше" боеприпасов, заявил Александр Данилюк, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. "У нас просто не хватает перехватчиков".

Читайте также: Центры ПВО по примеру Харьковщины создадут в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях, - Шмыгаль

ПВО (3251) ракеты (3797) перехват (360) Шахед (1633) война в Украине (6826)
+22
А чим їх збивати - міндічами чи пізді#ем зеленського?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:38 Ответить
+17
Ось вам результати корупції - фінансування і закупівля у міндічєй... Стосовно Міндіча то це падло знайти і вбити.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:46 Ответить
+13
Ми це вже відчули.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:35 Ответить
Ми це вже відчули.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:35 Ответить
Заходу потрібен «детальний аналіз оборонних дій»… А ключі від тумбочки ґдє дєньгі лєжат не хатятс гаспада?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:38 Ответить
А чим їх збивати - міндічами чи пізді#ем зеленського?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:38 Ответить
Західні солдати це найкраща ппо. Де будуть солдати нато не буде жодної ракети.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:47 Ответить
західні солдати не перебувають там де корупція , замкнуте коло
показать весь комментарий
12.11.2025 21:57 Ответить
В Ізраілі перебувають
показать весь комментарий
12.11.2025 21:59 Ответить
80% збитих шахедів це не так вже й погано. А ось з ракетми дійсно біда. І що робити незрозуміло.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:39 Ответить
Тут важливий не відсоток збиття, а чиста кількість.
З десяти шахедів 8 збивають це непогано, а от 20% пропущених з 500 шахедів це 100 влучань.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:42 Ответить
робити свої ракети і по кацапстану ібашити.Але з провладними зе-злодіями такого не буде.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:44 Ответить
А скільки ракет встигли зробити до 2019 ..?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:54 Ответить
Та підождіть! Скоро буде 3000 шт довгих нептунів чи фламінго тоді уххх, полетить на Москву, буде відплата! Так, смарагдовий?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:41 Ответить
Треба змусити захід ввести війська, тоді не буде ні шахедів ні ракет.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:43 Ответить
Як варіант українці можуть перебратись до НАТО. От тільки зеленим депутатам з прокурорами там нічого робити.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:53 Ответить
Ні, це не варіант. Моя нерухомість має бути в нато.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:56 Ответить
Ось вам результати корупції - фінансування і закупівля у міндічєй... Стосовно Міндіча то це падло знайти і вбити.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:46 Ответить
Ну судя по тому что мы наблюдаем, многим не до Шахедов и ракет, там дела другие, там баблишко скирдуют...
показать весь комментарий
12.11.2025 21:48 Ответить
уже наскирдували - тепер перевозять під дах, щоб не замокло ...
показать весь комментарий
12.11.2025 21:50 Ответить
Не погане ППО й сам зеленський. Там, де він у конкретний момент, нічого не прилітає, хоча й тотально відслідковується рашистами!
показать весь комментарий
12.11.2025 21:49 Ответить
"Паляниця".
"Трембіта".
"Довгий Нептун".
"Рожевий Фламінго".
Зеленський пи.🤬.дун!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 21:49 Ответить
Вже пройшла випробування експериментальна ракета "Юрій Довгоносий".
показать весь комментарий
12.11.2025 22:29 Ответить
А попереду зима ! Можна уявити якою вона буде ...((
показать весь комментарий
12.11.2025 21:50 Ответить
- Де ви купаєтеся?
- У ставку!
- А зимою?
- Та скільки там тої зими!
показать весь комментарий
12.11.2025 21:52 Ответить
Вже видно було як поляки збивали чи німці,чи бельгійці))
показать весь комментарий
12.11.2025 21:51 Ответить
Турки гарно збивали всіх свиней
показать весь комментарий
12.11.2025 21:57 Ответить
Турок колись і Роксолану грав(Не ті вже турки((
показать весь комментарий
12.11.2025 22:00 Ответить
На Рівненській АЕС вже побудували захист першого рівня для ключових обʼєктів станції і посилюють його другим рівнем, який може витримати влучання уламків ракет, - гендиректор станції Ткач

"Будував" Міндіч і ко?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:58 Ответить
На жаль кацапня теж на місці не стоїть, а вдосконалюється... На жаль...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:00 Ответить
Китай їх вдосконалює
показать весь комментарий
12.11.2025 22:03 Ответить
зеленський міг би збивати ворожі цілі своїм фламінго, але відбив його гупаючи по клавішам!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:10 Ответить
Наші сили і засоби не встигають за нарощуванням спроможностей москальні.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:53 Ответить
 
 