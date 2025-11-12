Украина все хуже перехватывает российские "Шахеды" и ракеты, - ABC News

Показатели работы украинской ПВО в октябре оказались худшими с начала года: было сбито или подавлено только 80% российских дронов и 54% ракет.

Об этом сообщает ABC News, которое проанализировало данные Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уровень перехвата вражеских целей ухудшается

В частности, из 5312 российских беспилотников всех типов, запущенных за последний месяц, Украина смогла уничтожить или подавить 4242 — почти 80%. Это меньше, чем показатели в предыдущие месяцы, когда уровень перехвата превышал 90%.

Похожая тенденция наблюдается и в отношении ракет:

Из 270, выпущенных в октябре, удалось сбить или нейтрализовать только 146 — около 54%, что является минимумом с апреля.

Факторы ухудшения результатов ПВО

Военные аналитики, с которыми пообщалась ABC News, предположили, что на это могло повлиять несколько факторов, в частности резкое увеличение количества беспилотников, запускаемых Россией, дефицит боеприпасов в Украине и, возможно, погодные условия. А украинские официальные лица обнародовали только статистические данные, а не подробный анализ оборонных действий.

Россия "применяет все больше и больше" боеприпасов, заявил Александр Данилюк, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований. "У нас просто не хватает перехватчиков".

