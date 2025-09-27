Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський

Індустрія дронів

Нині є багато українських компаній, які розуміють, як виготовляти дрони-перехоплювачі, і вже розгорнуто систему виробництва, однак недостатньо фінансування.

про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу.

"Щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва їх, вже є багато компаній в нас українських, які розуміють, як це робити, фінансування недостатньо. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки", - зазначив президент.

Стосовно експорту зброї Зеленський заявив, що Україна планує контрольовано експортувати надлишкову зброю, яка не створюватиме дефіциту для Збройних сил.

"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії - саме так ми підходимо до цього питання. Тому що пріоритет - Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого чогось не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати", - розповів він.

Нагадаємо, заступник голови ОП Павло Паліса раніше повідомив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.