Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський
Індустрія дронів
Нині є багато українських компаній, які розуміють, як виготовляти дрони-перехоплювачі, і вже розгорнуто систему виробництва, однак недостатньо фінансування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу.
"Щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва їх, вже є багато компаній в нас українських, які розуміють, як це робити, фінансування недостатньо. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки", - зазначив президент.
Стосовно експорту зброї Зеленський заявив, що Україна планує контрольовано експортувати надлишкову зброю, яка не створюватиме дефіциту для Збройних сил.
"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії - саме так ми підходимо до цього питання. Тому що пріоритет - Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого чогось не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати", - розповів він.
Нагадаємо, заступник голови ОП Павло Паліса раніше повідомив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вересень 27 ДТ
Версії у джерел дещо різняться.
Військові керівники США https://zn.ua/ukr/usa/hehset-zbiraje-sotni-amerikanskikh-heneraliv-z-usoho-svitu-na-naradu-z-nevidomim-porjadkom-dennim.html зі всього світу почали готуватися до поїздки у Вірджинію на зустріч із міністром оборони Пітом Гегсетом, заплановану наступного тижня. Деякі чиновники назвали це зібранням, присвяченим «воїнському духові», передає https://www.reuters.com/world/us/us-military-leaders-prepare-virginia-meeting-agenda-comes-into-focus-2025-09-26/ Reuters.
Двоє американських чиновників заявили, що захід присвятять обговоренню Гегсетом необхідності дотримання «етики воїна» у всій армії. Інші джерела інформагентства зазначили, що захід, який триватиме приблизно годину, може торкнутися й інших тем.
Третій співрозмовник зазначив, що, з огляду на те, скільки високопоставлених чиновників збереться в одному місці, під час зустрічі можуть обговорити такі суттєві питання, як нова стратегія національної оборони адміністрації та очікуване скорочення найвищих чинів у збройних силах, навіть якщо вони офіційно не включені до порядку денного.
«Я не здивуюся, якщо під час заходу будуть якісь сюрпризи. Ми не втрачаємо пильності», - зазначив один із чиновників.
Джерела повідомили Reuters, що захід має відбутися в Університеті морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія. Очікується, що деякі з найвищих чиновників, яким для офіційних поїздок надаються військові літаки США, прилетять на базу Ендрюс у штаті Мериленд.
США мають війська по всьому світу, в тому числі в таких віддалених місцях, як Південна Корея, Японія та Близький Схід, якими командують дво-, три- та чотиризіркові генерали й адмірали. Майже в кожному своєму публічному виступі Гегсет говорить про «етику воїна» та необхідність військових США мати воїнську ментальність.
Нагадаємо, Пентагон заявив, що запровадить нові https://zn.ua/ukr/usa/zakhist-vijskovoji-tajemnitsi-chi-nastup-na-svobodu-slova-pentahon-zaboronjaje-publikatsiju-informatsiji-bez-pohodzhennja.html обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність Міністерства оборони. Вони зобов'язані підписати зобов'язання не збирати й не використовувати інформацію, яка не була офіційно санкціонована для оприлюднення, інакше ризикують втратити акредитацію на висвітлення діяльності армії.
Юрій Касьянов:
"Бойового застосування крилатої ракети ФП-5 "Фламінго" досі не було. Злив через інтернет-бачки і "Мілітарний" з посиланням на нібито якісь "військові кола" про атаку "Фламінго" по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.
Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.
Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі "Мотор-Січ", де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої "Фламінго" компанія Fire Point.
Kомпанія Fire Point заявляє, що викупила "тисячі" старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет "Фламінго" з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.
Kомпанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.
А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.
Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет "Фламінго" вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?...
Залишилося всього 170 двигунів, або менше..."
Шанс на будущее, которого с Петей нет.
И не надо бояться.
Давайте воспользуемся шансом, а решать новые проблемы будем по мере их поступления.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.ua/ru/articles/299224-golosovatj_nado_za_zelenskogo_potomu_chto_poroshenko_dolhen_ujti__kasjjanov
Национализация убытков и приватизация прибыли.
Мы живем при капитализме. Государство спонсирует корпорации. Корпорации экспортируют оружие.