Украина развернула производство дронов-перехватчиков, но финансирования недостаточно, - Зеленский
Индустрия дронов
Сейчас есть много украинских компаний, которые понимают, как изготавливать дроны-перехватчики, и уже развернута система производства, однако недостаточно финансирования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге.
"Относительно полного финансирования, например, перехватчиков. Уже мы развернули сильную систему производства их, уже есть много компаний у нас украинских, которые понимают, как это делать, финансирование недостаточно. То есть на сегодня нет достаточных сил, чтобы сделать соответствующие шаги", - отметил президент.
Относительно экспорта оружия Зеленский заявил, что Украина планирует контролируемо экспортировать избыточное оружие, которое не будет создавать дефицита для Вооруженных сил.
"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, из которого не будет дефицита для украинской армии - именно так мы подходим к этому вопросу. Потому что приоритет - Вооруженные силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии того или иного чего-то не нужно больше, то этот остаток мы можем экспортировать", - рассказал он.
Напомним, замглавы ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.
вересень 27 ДТ
Версії у джерел дещо різняться.
Військові керівники США https://zn.ua/ukr/usa/hehset-zbiraje-sotni-amerikanskikh-heneraliv-z-usoho-svitu-na-naradu-z-nevidomim-porjadkom-dennim.html зі всього світу почали готуватися до поїздки у Вірджинію на зустріч із міністром оборони Пітом Гегсетом, заплановану наступного тижня. Деякі чиновники назвали це зібранням, присвяченим «воїнському духові», передає https://www.reuters.com/world/us/us-military-leaders-prepare-virginia-meeting-agenda-comes-into-focus-2025-09-26/ Reuters.
Двоє американських чиновників заявили, що захід присвятять обговоренню Гегсетом необхідності дотримання «етики воїна» у всій армії. Інші джерела інформагентства зазначили, що захід, який триватиме приблизно годину, може торкнутися й інших тем.
Третій співрозмовник зазначив, що, з огляду на те, скільки високопоставлених чиновників збереться в одному місці, під час зустрічі можуть обговорити такі суттєві питання, як нова стратегія національної оборони адміністрації та очікуване скорочення найвищих чинів у збройних силах, навіть якщо вони офіційно не включені до порядку денного.
«Я не здивуюся, якщо під час заходу будуть якісь сюрпризи. Ми не втрачаємо пильності», - зазначив один із чиновників.
Джерела повідомили Reuters, що захід має відбутися в Університеті морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія. Очікується, що деякі з найвищих чиновників, яким для офіційних поїздок надаються військові літаки США, прилетять на базу Ендрюс у штаті Мериленд.
США мають війська по всьому світу, в тому числі в таких віддалених місцях, як Південна Корея, Японія та Близький Схід, якими командують дво-, три- та чотиризіркові генерали й адмірали. Майже в кожному своєму публічному виступі Гегсет говорить про «етику воїна» та необхідність військових США мати воїнську ментальність.
Нагадаємо, Пентагон заявив, що запровадить нові https://zn.ua/ukr/usa/zakhist-vijskovoji-tajemnitsi-chi-nastup-na-svobodu-slova-pentahon-zaboronjaje-publikatsiju-informatsiji-bez-pohodzhennja.html обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність Міністерства оборони. Вони зобов'язані підписати зобов'язання не збирати й не використовувати інформацію, яка не була офіційно санкціонована для оприлюднення, інакше ризикують втратити акредитацію на висвітлення діяльності армії.
Юрій Касьянов:
"Бойового застосування крилатої ракети ФП-5 "Фламінго" досі не було. Злив через інтернет-бачки і "Мілітарний" з посиланням на нібито якісь "військові кола" про атаку "Фламінго" по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.
Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.
Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі "Мотор-Січ", де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої "Фламінго" компанія Fire Point.
Kомпанія Fire Point заявляє, що викупила "тисячі" старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет "Фламінго" з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.
Kомпанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.
А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.
Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет "Фламінго" вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?...
Залишилося всього 170 двигунів, або менше..."