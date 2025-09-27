Украина развернула производство дронов-перехватчиков, но финансирования недостаточно, - Зеленский

Индустрия дронов

Сейчас есть много украинских компаний, которые понимают, как изготавливать дроны-перехватчики, и уже развернута система производства, однако недостаточно финансирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге.

"Относительно полного финансирования, например, перехватчиков. Уже мы развернули сильную систему производства их, уже есть много компаний у нас украинских, которые понимают, как это делать, финансирование недостаточно. То есть на сегодня нет достаточных сил, чтобы сделать соответствующие шаги", - отметил президент.

Относительно экспорта оружия Зеленский заявил, что Украина планирует контролируемо экспортировать избыточное оружие, которое не будет создавать дефицита для Вооруженных сил.

"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, из которого не будет дефицита для украинской армии - именно так мы подходим к этому вопросу. Потому что приоритет - Вооруженные силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии того или иного чего-то не нужно больше, то этот остаток мы можем экспортировать", - рассказал он.

Напомним, замглавы ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.