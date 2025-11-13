Украина начала производить дроны-перехватчики вместе с США, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с США.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Американо-украинское производство, совместное производство.

Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", - сказал президент.

Что предшествовало?

Напомним, заместитель главы ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "шахеды" на реактивных двигателях.

В конце сентября президент Зеленский заявил, что Украина развернула производство дронов-перехватчиков, но финансирования недостаточно

