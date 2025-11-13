РУС
Украина начала производить дроны-перехватчики вместе с США, - Зеленский

Индустрия дронов

Украина и США производят дроны-перехватчики

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с США.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Американо-украинское производство, совместное производство.

Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", - сказал президент.

Читайте: Украина все хуже перехватывает российские "шахеды" и ракеты, - ABC News

Что предшествовало?

Напомним, заместитель главы ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "шахеды" на реактивных двигателях.

В конце сентября президент Зеленский заявил, что Украина развернула производство дронов-перехватчиков, но финансирования недостаточно

Смотрите: Дроны-перехватчики показывают хороший результат. Будем развивать технологию, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) США (28257) дроны (5428)
Топ комментарии
+12
Хто ще вірить мародеру і члену організованого злочинного угрупування, створеного і в кабміні на етнічній основі?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:45 Ответить
+11
ДЕРЬМО ЗЕЛЕНОЕ, ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ
показать весь комментарий
13.11.2025 09:38 Ответить
+11
Не вірю Зельцману! Як завжди бреше...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
ДЕРЬМО ЗЕЛЕНОЕ, ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ
показать весь комментарий
13.11.2025 09:38 Ответить
Гру рф віддихає. Все публічно.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
Не вірю Зельцману! Як завжди бреше...
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
О озвалося покалічене
показать весь комментарий
13.11.2025 09:39 Ответить
Воно не покалічене, воно точно таке було до 2019 року. Покалічені на всю голову 73%, це результат їх виборів і поразки України. Це результат страждань мільйонів, які сидять під вибухами дронів і ракет без світлі і тепла. Більше 10 мільйонів поперлися до інших країн, щоб спасти своє життя. А воно продовжує і далі вішати локшину на вуха обдуреного всі ці роки наріду.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:48 Ответить
а також ЗЕлені фламінги з міндичем
чому зелені???
щоби ніхто їх не побачив
що вони існують
показать весь комментарий
13.11.2025 09:41 Ответить
а скільки в новині правди??....
показать весь комментарий
13.11.2025 09:43 Ответить
зедєрьмо.ти з якого боку к цьому маєш справу?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:43 Ответить
Клован, не забивай баки. Що там по міндічу?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
Рьошик скіко за вчора "Фламінгів" зклепав?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
І скільки на цих дронах вкрали твої друзі?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:44 Ответить
Бла-бла.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:45 Ответить
Хто ще вірить мародеру і члену організованого злочинного угрупування, створеного і в кабміні на етнічній основі?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:45 Ответить
Та ні, міндічі і цукермани чисті україхнці.
Ви хочете щоб мене тут заблокували? Ні, я цого не хочу - вони самі що не є чисті українці, тільки російськомовні і воровиті.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:13 Ответить
Мене не блокують,може не добачають,а може погоджуються..
показать весь комментарий
13.11.2025 10:16 Ответить
Подивіться на попередні Ваші дописи.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:34 Ответить
Бачу..
показать весь комментарий
13.11.2025 10:52 Ответить
мене за g2 інколи...
показать весь комментарий
13.11.2025 11:15 Ответить
Згідно з аналізом, проведеним Міністерством юстиції України, не виявлено норм, якими б заборонялось уживання термінів «жиди», «жид» та «жидівка».
показать весь комментарий
13.11.2025 10:23 Ответить
А профінансували цю програму міндіч, цукермани з чернишовим й галущенком!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:46 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 09:49 Ответить
Збрехав би вже щось про Карлсона, малюк неголений
показать весь комментарий
13.11.2025 09:53 Ответить
У Боневтіка Позолрно-Брехливого все буде колись, буду, буде, буде,... і вумний нарід, розвісивши свої великі вуха до цього часу вірить цьому шахраю стікаючи кров'ю під кацапськими ракетами і дронами в холодних містах без тепла, вони і світла?
показать весь комментарий
13.11.2025 09:58 Ответить
Де Фламінго, гнида? У ФлаМіндіча перетворилось?
показать весь комментарий
13.11.2025 10:02 Ответить
Главниє правзвадітєлі здристнули з України, план горить
показать весь комментарий
13.11.2025 10:04 Ответить
Нічо не горіт. Жеку з 95 кварталу прігласят в праізвадітелі.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:09 Ответить
Ще би розказав, скільки МінДічі ******* штатівського фінансування виробництва українських дронів.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:13 Ответить
Давайте не забувати, що міндичі ******* для Зеленського , саме тому він надав доступ йому і банді до українських мільярдів
показать весь комментарий
13.11.2025 10:25 Ответить
Вже зовсім не смішно слухати те,про що 3,14здить "зе", знаючи ,що все,що він говорив до цього,була нагла і цинічна брехня,заради особистої наживи на українському народові
показать весь комментарий
13.11.2025 10:16 Ответить
В Штати про це знають?
Чи ви створили фірму в штатах і щось там крутите?
показать весь комментарий
13.11.2025 10:24 Ответить
 
 