Украина начала производить дроны-перехватчики вместе с США, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала производить дроны-перехватчики совместно с США.
Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Американо-украинское производство, совместное производство.
Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", - сказал президент.
Что предшествовало?
Напомним, заместитель главы ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "шахеды" на реактивных двигателях.
В конце сентября президент Зеленский заявил, что Украина развернула производство дронов-перехватчиков, но финансирования недостаточно
чому зелені???
щоби ніхто їх не побачив
що вони існують
Ви хочете щоб мене тут заблокували? Ні, я цого не хочу - вони самі що не є чисті українці, тільки російськомовні і воровиті.
Чи ви створили фірму в штатах і щось там крутите?