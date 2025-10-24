УКР
Зеленський показав Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який вироблятиме Британія. ВIДЕО

Індустрія дронів

У Лондоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Стармеру за постійну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії, зокрема за нещодавню спільну заяву лідерів щодо миру для України.

Допомога Британії

"Сьогодні обговорили з Прем’єр-міністром розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію. Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - розповів Зеленський.

Санкційна політика проти РФ

Президент і британський прем’єр-міністр також обговорили посилення санкційної політики, що має підштовхнути Росію до справжніх переговорів.

"Скоординували також позиції перед зустріччю коаліції охочих. Гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість – пріоритетні питання засідання", - додав Зеленський.

Велика Британія (5839) Зеленський Володимир (25946) дрони (6151) Стармер Кір (275)
знов фламинго??
24.10.2025 20:12 Відповісти
А був би міндіч, вірним корєшом, міг би і фламінго притаранити?
24.10.2025 20:12 Відповісти
судячи по назві, дрон явно підводний )) нове покоління зеля запустив в балабольство, наступники "каракатиця", "кальмар",..... та їх суперапгрейд, реактивний підводник - "скумбрія" )) октопус будуть британці робити, а окорочки октопуса в Україну поставляти, зєлі на шашлики ))
24.10.2025 20:21 Відповісти
