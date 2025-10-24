Зеленський показав Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який вироблятиме Британія. ВIДЕО

Індустрія дронів

У Лондоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та продемонстрував йому український дрон-перехоплювач OCTOPUS.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Глава держави подякував Стармеру за постійну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії, зокрема за нещодавню спільну заяву лідерів щодо миру для України.

Допомога Британії

"Сьогодні обговорили з Прем’єр-міністром розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію. Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - розповів Зеленський.

Санкційна політика проти РФ

Президент і британський прем’єр-міністр також обговорили посилення санкційної політики, що має підштовхнути Росію до справжніх переговорів.

"Скоординували також позиції перед зустріччю коаліції охочих. Гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість – пріоритетні питання засідання", - додав Зеленський.

