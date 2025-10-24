Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который будет производить Великобритания. ВИДЕО
Индустрия дронов
В Лондоне президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и продемонстрировал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства поблагодарил Стармера за постоянную поддержку нашей страны в борьбе против российской агрессии, в частности за недавнее совместное заявление лидеров о мире для Украины.
Помощь Британии
"Сегодня обсудили с премьер-министром развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию. Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - рассказал Зеленский.
Санкционная политика против РФ
Президент и британский премьер-министр также обсудили усиление санкционной политики, что должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам.
"Скоординировали также позиции перед встречей коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость - приоритетные вопросы заседания", - добавил Зеленский.
