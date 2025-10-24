РУС
Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который будет производить Великобритания. ВИДЕО

Индустрия дронов

В Лондоне президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и продемонстрировал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил Стармера за постоянную поддержку нашей страны в борьбе против российской агрессии, в частности за недавнее совместное заявление лидеров о мире для Украины.

Помощь Британии

"Сегодня обсудили с премьер-министром развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию. Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - рассказал Зеленский.

Санкционная политика против РФ

Президент и британский премьер-министр также обсудили усиление санкционной политики, что должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам.

"Скоординировали также позиции перед встречей коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость - приоритетные вопросы заседания", - добавил Зеленский.

знов фламинго??
24.10.2025 20:12 Ответить
А був би міндіч, вірним корєшом, міг би і фламінго притаранити?
24.10.2025 20:12 Ответить
Маленьке. Щоб на батарейках крилами крутило. Туди-сюди, туди - сюди...
24.10.2025 20:27 Ответить
Який промовистий суфікс "ме"...
24.10.2025 20:14 Ответить
судячи по назві, дрон явно підводний )) нове покоління зеля запустив в балабольство, наступники "каракатиця", "кальмар",..... та їх суперапгрейд, реактивний підводник - "скумбрія" )) октопус будуть британці робити, а окорочки октопуса в Україну поставляти, зєлі на шашлики ))
24.10.2025 20:21 Ответить
А план свого маєтку в Кончі не показав? Шкода...
24.10.2025 20:22 Ответить
Не награвся ще. Приносять іграшки і Вовочка ж-ж-ж-жжж!
Хоч би Ленка вже дивилась за цим нещастям.
24.10.2025 20:25 Ответить
А розказав як шахед за 20 тисяч спокійно долітає з Чернігівщини і кружляє над Києвом, після чого влучає в ТЕЦ-6, бо чхати хотів на дрон-перехоплювач від Зеленського?
24.10.2025 20:31 Ответить
штопаний гідрант! де мульйони дронів, де зброя від лехмара, де міндичівські фламінги і в яких офшорах ти тримаєш набарижене на крові?! може підеш НХ, разом з своїми незамінними гівняками, гнилюками та антимайданними мусорками?! нам не потрібен сцарьок криворожого розливу, нам потрібен Уряд національної довіри!
24.10.2025 20:40 Ответить
 
 