Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который будет производить Великобритания. ВИДЕО

В Лондоне президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и продемонстрировал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Глава государства поблагодарил Стармера за постоянную поддержку нашей страны в борьбе против российской агрессии, в частности за недавнее совместное заявление лидеров о мире для Украины.

Помощь Британии

"Сегодня обсудили с премьер-министром развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию. Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - рассказал Зеленский.

Санкционная политика против РФ

Президент и британский премьер-министр также обсудили усиление санкционной политики, что должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам.

"Скоординировали также позиции перед встречей коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость - приоритетные вопросы заседания", - добавил Зеленский.

