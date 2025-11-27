РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8120 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
357 3

БМ-21 "Град" рашистов рассыпался на куски после сброса взрывчатки дроном бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" опубликовали видео своей боевой работы по технике оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попытки отработки по украинским позициям, вражеский БМ-21 "Град" рашистов выдал свое местонахождение, а украинские дронари уже вылетели беспилотниками на уничтожение.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате точного сброса с дрона видно, как вражеский "Град" разлетелся на куски по всей местности.

Также сообщалось, что украинские пилоты уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Лиманском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили пушку и средства РЭБ врага. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (8527) ГРАД (290) дроны (5569) 414 Птахи Мадяра (107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маємо надію , що і кацапи в ній розлетілися на дрібні шматки !
показать весь комментарий
27.11.2025 00:00 Ответить
розбомбіть станцію в Унечі!
показать весь комментарий
27.11.2025 00:13 Ответить
Схоже що дрон теж на друзки.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:13 Ответить
 
 