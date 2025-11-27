БМ-21 "Град" рашистов рассыпался на куски после сброса взрывчатки дроном бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" опубликовали видео своей боевой работы по технике оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попытки отработки по украинским позициям, вражеский БМ-21 "Град" рашистов выдал свое местонахождение, а украинские дронари уже вылетели беспилотниками на уничтожение.

В результате точного сброса с дрона видно, как вражеский "Град" разлетелся на куски по всей местности.

Также сообщалось, что украинские пилоты уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Лиманском направлении.

