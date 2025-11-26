Украинские пилоты уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию на Лиманском направлении провели бойцы батальйона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.

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"Солнцепёк" - это 220-мм реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Она способна разрушать укрепления и создавать зону сплошного поражения, которую российские войска применяют для прорыва обороны и поддержки наступательных действий.

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Украинский FPV-дрон, стоимость которого составляет всего несколько сотен долларов, попал в российскую установку, вызвав масштабную детонацию боекомплекта. В результате враг понес убытки на миллионы долларов.

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