Украинские пилоты уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк" на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию на Лиманском направлении провели бойцы батальйона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.
"Солнцепёк" - это 220-мм реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Она способна разрушать укрепления и создавать зону сплошного поражения, которую российские войска применяют для прорыва обороны и поддержки наступательных действий.
Украинский FPV-дрон, стоимость которого составляет всего несколько сотен долларов, попал в российскую установку, вызвав масштабную детонацию боекомплекта. В результате враг понес убытки на миллионы долларов.
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Randall Flag #387882
показать весь комментарий26.11.2025 13:55 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий26.11.2025 14:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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