SIGNUM выбивает "глаза" врага: минус два Supercam и два Lancet. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM продолжают ежедневно усиливать безопасность воздушного пространства на Лиманском направлении. Во время очередного боевого вылета они уничтожили сразу четыре вражеских дрона - два разведывательных Supercam и два ударных Lancet.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы заметили цели заблаговременно и "погасили" их еще до того, как они успели приблизиться к нашим позициям.
"Пилоты батальона SIGNUM продолжают ежедневно защищать наше небо, выбивая глаза врагу еще до того, как они успевают приблизиться к нашим позициям. Результат этого вылета: Supercam - 2 единицы, Lancet - 2 единицы", - говорится в комментарии к видео успешной боевой работы украинских воинов.
