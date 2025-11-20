SIGNUM выбивает "глаза" врага: минус два Supercam и два Lancet. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM продолжают ежедневно усиливать безопасность воздушного пространства на Лиманском направлении. Во время очередного боевого вылета они уничтожили сразу четыре вражеских дрона - два разведывательных Supercam и два ударных Lancet.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы заметили цели заблаговременно и "погасили" их еще до того, как они успели приблизиться к нашим позициям.

"Пилоты батальона SIGNUM продолжают ежедневно защищать наше небо, выбивая глаза врагу еще до того, как они успевают приблизиться к нашим позициям. Результат этого вылета: Supercam - 2 единицы, Lancet - 2 единицы", - говорится в комментарии к видео успешной боевой работы украинских воинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зенитчики 63-й бригады уничтожили 31 ударный дрон "Молния" над Лиманщиной. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала производить дроны-перехватчики вместе с США, - Зеленский