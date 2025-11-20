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SIGNUM вибиває "очі" ворога: мінус два Supercam і два Lancet. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM продовжують щодня посилювати безпеку повітряного простору на Лиманському напрямку. Під час чергового бойового вильоту вони знищили одразу чотири ворожі дрони - два розвідувальні Supercam і два ударні Lancet.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори помітили цілі завчасно та "погасили" їх ще до того, як вони встигли наблизитися до наших позицій.

"Пілоти батальйону SIGNUM продовжують щоденно захищати наше небо, вибиваючи очі ворога ще до того, як вони встигають наблизитись до наших позицій. Результат цього виліту: Supercam - 2 одиниці,  Lancet - 2 одиниці", - йдеться у коментарі до відео успішної бойової роботи українських воїнів.

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Донецька область (11267) Лиман (263) дрони (8331) Покровський район (1774)
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