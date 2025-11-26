Українські пілоти знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українським захисникам вдалося знищити важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію на Лиманському напрямку провели бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.

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"Сонцепьок" - це 220-мм реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Вона здатна руйнувати укріплення та створювати зону суцільного ураження, яку російські війська застосовують для прориву оборони та підтримки наступальних дій.

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Український FPV-дрон, вартість якого становить усього кілька сотень доларів, влучив у російську установку, спричинивши масштабну детонацію боєкомплекту. Внаслідок цього ворог зазнав збитків на мільйони доларів.

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