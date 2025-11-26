Українські пілоти знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українським захисникам вдалося знищити важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію на Лиманському напрямку провели бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.
"Сонцепьок" - це 220-мм реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Вона здатна руйнувати укріплення та створювати зону суцільного ураження, яку російські війська застосовують для прориву оборони та підтримки наступальних дій.
Український FPV-дрон, вартість якого становить усього кілька сотень доларів, влучив у російську установку, спричинивши масштабну детонацію боєкомплекту. Внаслідок цього ворог зазнав збитків на мільйони доларів.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар26.11.2025 13:55 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.11.2025 14:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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