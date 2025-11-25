Російський солдат обшукує пораненого поплічника й залишає його помирати: кадри аеророзвідки 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Аеророзвідка 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України оприлюднила кадри, на яких видно поведінку російських військових після невдалого штурму на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано, як російський солдат наближається до свого важко пораненого поплічника, який лежить у посадці охоплений вогнем. Замість надання допомоги він починає обшукувати його кишені, після чого швидко залишає місце події, кидаючи пораненого напризволяще.

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