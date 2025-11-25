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Новини Відео Порядки у російській армії
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Російський солдат обшукує пораненого поплічника й залишає його помирати: кадри аеророзвідки 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Аеророзвідка 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України оприлюднила кадри, на яких видно поведінку російських військових після невдалого штурму на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано, як російський солдат наближається до свого важко пораненого поплічника, який лежить у посадці охоплений вогнем. Замість надання допомоги він починає обшукувати його кишені, після чого швидко залишає місце події, кидаючи пораненого напризволяще.

Дивіться: Офіцер армії РФ інструктує бійців перед боєм: "Твари вы #баные, будете отказываться - я застрелю каждого. И подам "безвести". Мне пох#й!". ВIДЕО

Також дивіться: Окупант лупцює поплічника чоботом по писку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) мародерство (342) 63 ОМБр (164)
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Топ коментарі
+8
Воровство, подлость, трусость, предательство, тупость это чисто рюсские скрепы так сказать, национальные, традиционные ценности.
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25.11.2025 12:33 Відповісти
+7
скрєпно
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25.11.2025 12:08 Відповісти
+5
"Сам выручай, а товарища погибай!" -- саме так маленький суворов їм заповідав
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25.11.2025 12:14 Відповісти
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скрєпно
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25.11.2025 12:08 Відповісти
"Сам выручай, а товарища погибай!" -- саме так маленький суворов їм заповідав
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25.11.2025 12:14 Відповісти
Скоріше нагинай
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25.11.2025 13:21 Відповісти
Забрав радійку - там більше немає нічого цінного....
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25.11.2025 12:15 Відповісти
Воровство, подлость, трусость, предательство, тупость это чисто рюсские скрепы так сказать, национальные, традиционные ценности.
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25.11.2025 12:33 Відповісти
Банківську карту шукав...
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25.11.2025 12:36 Відповісти
скрєпу шукав
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25.11.2025 12:50 Відповісти
Білу ладу і без налу він отримує, а так могут ще незнайомі пограбувати. Або він про живність думав, свині могут подаватися
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25.11.2025 13:20 Відповісти
Відрізав палець щоб розблокувати телефон і карту
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25.11.2025 14:33 Відповісти
Погрівся та залишив підкопчуватись. Як братан приготується повернеться пообідати
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25.11.2025 21:07 Відповісти
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25.11.2025 22:30 Відповісти
Взял самое ценное - карточку с пин-кодом.
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26.11.2025 09:08 Відповісти
 
 