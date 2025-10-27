Окупант лупцює поплічника чоботом по писку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант лупцює свого поплічника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин завдає ударів своєму соратнику руками, а потім починає чимдуж лупцювати ногами.
"Бойове злагодження "другої армії світу". Російська армія - армія скажених тварин, їх привчають ставитись як до тварин один до одного, щоб потім вони ставились як до тварин до усіх інших людей", - пише у дописі автор публікації.
Kristobal Juan
Підлога Маккартні
Влад #584963
Чекаємо на волання зелупнів-борців з ТЦК!!??