Окупант лупцює поплічника чоботом по писку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант лупцює свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин завдає ударів своєму соратнику руками, а потім починає чимдуж лупцювати ногами.

"Бойове злагодження "другої армії світу". Російська армія - армія скажених тварин, їх привчають ставитись як до тварин один до одного, щоб потім вони ставились як до тварин до усіх інших людей", - пише у дописі автор публікації.

