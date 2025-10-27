УКР
Окупант лупцює поплічника чоботом по писку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант лупцює свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин завдає ударів своєму соратнику руками, а потім починає чимдуж лупцювати ногами.

"Бойове злагодження "другої армії світу". Російська армія - армія скажених тварин, їх привчають ставитись як до тварин один до одного, щоб потім вони ставились як до тварин до усіх інших людей", - пише у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи із 810-ї бригади армії РФ проводять "виховну" роботу із поплічником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВIДЕО

побиття (1025) знущання (125)
