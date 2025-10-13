Морпіхи із 810-ї бригади армії РФ проводять "виховну" роботу із поплічником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти із 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ б'ють поплічника із позивним "Бурий" та погрожують йому вбивством.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною цього стало те, що "Бурий" розповів командиру з позивним "Крот" про вживання та продаж наркотичних речовин у підрозділі.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+2 олег иванов #434516
показати весь коментар13.10.2025 11:02 Відповісти Посилання
+2 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар13.10.2025 11:14 Відповісти Посилання
+2 ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар13.10.2025 11:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна воює з ордою
так что если жирный застучит на них их самих отправят в один конец