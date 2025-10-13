Морпіхи із 810-ї бригади армії РФ проводять "виховну" роботу із поплічником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти із 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ б'ють поплічника із позивним "Бурий" та погрожують йому вбивством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною цього стало те, що "Бурий" розповів командиру з позивним "Крот" про вживання та продаж наркотичних речовин у підрозділі.

Увага! Ненормативна лексика!

