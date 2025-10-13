УКР
Морпіхи із 810-ї бригади армії РФ проводять "виховну" роботу із поплічником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти із 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ б'ють поплічника із позивним "Бурий" та погрожують йому вбивством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною цього стало те, що "Бурий" розповів командиру з позивним "Крот" про вживання та продаж наркотичних речовин у підрозділі. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО

+2
Интрига так и осталась-что он такого сказал кроту?
13.10.2025 11:02 Відповісти
+2
Натуральні дикуни золотий орди. Тобто цивілізація їх не торкнулась 😂😂😂
Україна воює з ордою
13.10.2025 11:14 Відповісти
+2
Тема обосцать до конца не раскрыта...
13.10.2025 11:33 Відповісти
13.10.2025 11:02 Відповісти
неважливо що сказав а головне що вони самі визнали що вони підори,перша країна в світі де всі підори
показати весь коментар
13.10.2025 12:16 Відповісти
дайте им водки, они все порешают быстро
показати весь коментар
13.10.2025 11:03 Відповісти
13.10.2025 11:06 Відповісти
13.10.2025 11:14 Відповісти
Ти думаєш в Україні такого немає? Відносно аватарів та все ж...
13.10.2025 11:20 Відповісти
Вважаю що Україна - європейська країна, батьківщина європейської раси, країна європейських цінностей. А якщо десь хто скоїв дикунство , то це обовʼязково родич москалів 😂😂😂
13.10.2025 11:26 Відповісти
Даже к аватарам у нас так не относятся,за 3 года и семь месяцев не встречал такого,хотя аватаров была масса. Сейчас их как-то поменьше,ну может это у нас в полку так
13.10.2025 11:49 Відповісти
Новина: гроза морів підводна шлюпка оркостану всплила біля Франції бо не було кому її відремонтувати...
13.10.2025 11:19 Відповісти
Тема обосцать до конца не раскрыта...
13.10.2025 11:33 Відповісти
Мені одне цікаво. От вони його зараз чмирять і киздять (напевне навіть обосцівають за кадром), а потім дадуть йому зброю? І він після цього замість покрошити їх в капусту і здатися піде здихати в штурм?
13.10.2025 11:48 Відповісти
Думаю там дело в том что эти поцы таскают наркоту в обход начальства и продают среди своих
так что если жирный застучит на них их самих отправят в один конец
13.10.2025 12:29 Відповісти
 
 