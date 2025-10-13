Морпехи из 810-й бригады армии РФ проводят "воспитательную" работу с соратником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты из 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ избивают соратника с позывным "Бурый" и угрожают ему убийством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной этого стало то, что "Бурый" рассказал командиру с позывным "Крот" об употреблении и продаже наркотических веществ в подразделении.
Внимание! Ненормативная лексика!
