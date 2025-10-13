РУС
Морпехи из 810-й бригады армии РФ проводят "воспитательную" работу с соратником: "Где ты, сучка, накосячила? Я тебя обоссу сейчас, пид#р в колготках". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты из 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ избивают соратника с позывным "Бурый" и угрожают ему убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной этого стало то, что "Бурый" рассказал командиру с позывным "Крот" об употреблении и продаже наркотических веществ в подразделении.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ наркотики издевательство
+2
Интрига так и осталась-что он такого сказал кроту?
13.10.2025 11:02 Ответить
+2
Натуральні дикуни золотий орди. Тобто цивілізація їх не торкнулась 😂😂😂
Україна воює з ордою
13.10.2025 11:14 Ответить
+1
Новина: гроза морів підводна шлюпка оркостану всплила біля Франції бо не було кому її відремонтувати...
13.10.2025 11:19 Ответить
Интрига так и осталась-что он такого сказал кроту?
13.10.2025 11:02 Ответить
дайте им водки, они все порешают быстро
13.10.2025 11:03 Ответить
13.10.2025 11:06 Ответить
Натуральні дикуни золотий орди. Тобто цивілізація їх не торкнулась 😂😂😂
Україна воює з ордою
13.10.2025 11:14 Ответить
Ти думаєш в Україні такого немає? Відносно аватарів та все ж...
13.10.2025 11:20 Ответить
Вважаю що Україна - європейська країна, батьківщина європейської раси, країна європейських цінностей. А якщо десь хто скоїв дикунство , то це обовʼязково родич москалів 😂😂😂
13.10.2025 11:26 Ответить
Даже к аватарам у нас так не относятся,за 3 года и семь месяцев не встречал такого,хотя аватаров была масса. Сейчас их как-то поменьше,ну может это у нас в полку так
показать весь комментарий
13.10.2025 11:49 Ответить
Новина: гроза морів підводна шлюпка оркостану всплила біля Франції бо не було кому її відремонтувати...
13.10.2025 11:19 Ответить
Тема обосцать до конца не раскрыта...
13.10.2025 11:33 Ответить
Мені одне цікаво. От вони його зараз чмирять і киздять (напевне навіть обосцівають за кадром), а потім дадуть йому зброю? І він після цього замість покрошити їх в капусту і здатися піде здихати в штурм?
13.10.2025 11:48 Ответить
 
 