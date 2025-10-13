Оккупант лежит в черном мешке на пустыре среди мусора и сорняков: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего ликвидированного приспешника в черном мешке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам еще живого россиянина черный мешок с телом лежит на пустыре среди мусора и сорняков уже неделю.
Внимание! Ненормативная лексика!
Окупант лежить вже без честі й слави.
Пакет на плечі - куди ж іще йти?
Тут край свободи - не для гнид та орди.