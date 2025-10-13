РУС
Оккупант лежит в черном мешке на пустыре среди мусора и сорняков: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего ликвидированного приспешника в черном мешке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам еще живого россиянина черный мешок с телом лежит на пустыре среди мусора и сорняков уже неделю.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир пытает током трех своих подчиненных: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВИДЕО

армия РФ (20885) уничтожение (8139)
А ти якого *** коло нього крутишся? - забирай! - як талісман - на згадку
13.10.2025 09:48 Ответить
Так а шо тут не так? Як на мене цілком гармонійна картина
13.10.2025 09:50 Ответить
Викинули сміття на сміття. Все правильно.
13.10.2025 09:52 Ответить
Як файно лежить. І матрац поруч гарний
13.10.2025 09:57 Ответить
Скоро и так лежать будешь и чтобы вы все так лежали
13.10.2025 10:05 Ответить
Все що можна зрозумiти, то цей орк , у порвняннi з чукчею, гiгант мыслi...
13.10.2025 10:17 Ответить
А саме головне, цей пi.ар репетуе, а сам палец об палець не вгатить, щоби виправити ситуацю. Та хоча б смiття забрав вiд свого жмура.
13.10.2025 10:22 Ответить
Він не шарить. То кассаби-андрофаги чекають, поки мя'со як слід замаринується.
13.10.2025 10:25 Ответить
Мода чорна - але сором ще глибший:
Окупант лежить вже без честі й слави.
Пакет на плечі - куди ж іще йти?
Тут край свободи - не для гнид та орди.
13.10.2025 10:25 Ответить
Сміття положили до сміття. Які питання?
13.10.2025 10:28 Ответить
 
 