Оккупант лежит в черном мешке на пустыре среди мусора и сорняков: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего ликвидированного приспешника в черном мешке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам еще живого россиянина черный мешок с телом лежит на пустыре среди мусора и сорняков уже неделю.

Внимание! Ненормативная лексика!

