Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого ліквідованого поплічника у чорному мішку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами ще живого росіянина чорний мішок із тілом лежить на пустирі серед сміття і бур'янів вже тиждень.

Увага! Ненормативна лексика!

