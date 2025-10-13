УКР
Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого ліквідованого поплічника у чорному мішку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами ще живого росіянина чорний мішок із тілом лежить на пустирі серед сміття і бур'янів вже тиждень.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир катує струмом трьох своїх підлеглих: "Нах#я вы в глубокий тыл съ#бались?!". ВIДЕО

Топ коментарі
+7
Викинули сміття на сміття. Все правильно.
13.10.2025 09:52 Відповісти
+6
А ти якого *** коло нього крутишся? - забирай! - як талісман - на згадку
13.10.2025 09:48 Відповісти
+4
Так а шо тут не так? Як на мене цілком гармонійна картина
13.10.2025 09:50 Відповісти
А ти якого *** коло нього крутишся? - забирай! - як талісман - на згадку
13.10.2025 09:48 Відповісти
Так а шо тут не так? Як на мене цілком гармонійна картина
13.10.2025 09:50 Відповісти
Викинули сміття на сміття. Все правильно.
13.10.2025 09:52 Відповісти
Як файно лежить. І матрац поруч гарний
13.10.2025 09:57 Відповісти
Скоро и так лежать будешь и чтобы вы все так лежали
13.10.2025 10:05 Відповісти
Все що можна зрозумiти, то цей орк , у порвняннi з чукчею, гiгант мыслi...
13.10.2025 10:17 Відповісти
А саме головне, цей пi.ар репетуе, а сам палец об палець не вгатить, щоби виправити ситуацю. Та хоча б смiття забрав вiд свого жмура.
13.10.2025 10:22 Відповісти
Він не шарить. То кассаби-андрофаги чекають, поки мя'со як слід замаринується.
13.10.2025 10:25 Відповісти
Мода чорна - але сором ще глибший:
Окупант лежить вже без честі й слави.
Пакет на плечі - куди ж іще йти?
Тут край свободи - не для гнид та орди.
13.10.2025 10:25 Відповісти
Сміття положили до сміття. Які питання?
13.10.2025 10:28 Відповісти
 
 