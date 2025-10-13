Окупант лежить у чорному мішку на пустирі серед сміття і бур’янів: "И лежит этот пакетик уже неделю. Никому бедолага не нужен, бл#дь". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого ліквідованого поплічника у чорному мішку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами ще живого росіянина чорний мішок із тілом лежить на пустирі серед сміття і бур'янів вже тиждень.
Увага! Ненормативна лексика!
Окупант лежить вже без честі й слави.
Пакет на плечі - куди ж іще йти?
Тут край свободи - не для гнид та орди.